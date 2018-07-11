Неожиданный ответ: что заставит США признать Крым российским?

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Позиция США и НАТО по крымскому вопросу остается без изменений — по словам представителя США при НАТО Бейли Хатчисон, в Вашингтоне рассматривают Крым в качестве незаконно захваченной Россией территории и надеются на возвращение полуострова в состав Украины.

Заявление американского представителя в НАТО прокомментировал Константин Блохин из Центра исследований проблем безопасности РАН. Эксперт, как сообщает федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня", уверен, что Соединенные Штаты Америки не будут менять позицию по Крыму и после встречи российского и американского президентов, которая состоится в Хельсинки.

"Это не тот вопрос, который можно решить по итогам единичной встречи лидеров государств. Хотя бы потому, что Дональд Трамп довольно ограничен в своих возможностях, т.к. находится под колоссальным давление настроенного против России истеблишмента. То есть, заявления Трампа, согласно которым США могут признать Крым российским, не стоит воспринимать всерьез — это всего лишь очередное проявление популизма, свойственного американскому президенту", — говорит эксперт.

Блохин считает, что Соединенные Штаты могут признать Крым субъектом РФ разве что в случае появления какой-то новой глобальной угрозы, с которой Вашингтон не сможет справиться самостоятельно. И даже в таком случае США могут признать Крым только в ограниченном варианте, как было с Прибалтикой по итогам Второй мировой войны.