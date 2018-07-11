Трамп заявил о несправедливом отношении НАТО к США‍

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Североатлантический Альянс относится к Соединенным Штатам Америки слишком несправедливо. Такое заявление, по данным информационного ресурса inforeactor.ru, сделал накануне президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, состоящие в НАТО государства относятся к Штатам несправедливо, однако Вашингтон не оставляет это без внимания, поэтому в отдаленной перспективе справедливость все-таки восторжествует.

"Мы, разумеется, на оставим без внимания этот факт — все примеры несправедливого отношения к США со стороны НАТО тщательно задокументированы. Взять хотя бы долю финансирования НАТО, которая лежит на плечах у США — она является непомерно высокой. Другие члены Альянса платят гораздо менее значительные членские взносы", — цитирует Дональда Трампа тв-канал Fox News.

Заявление президента США было сделано в преддверии саммита НАТО, который начинается сегодня в Брюсселе. На встрече, согласно открытым данным, будут присутствовать лидеры двадцати девяти государств-членов Альянса.

Саммит, как отмечают осведомленные с ситуацией на геополитической арене эксперты, будет проходить в атмосфере полнейшего недоверия, поэтому заявление лидера США выглядит вполне уместно.