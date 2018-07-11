Совфед: Порошенко становится похож на "политического карлика"

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Говоря о "верном пути", на который российского главу Владимира Путина якобы должен наставить американский президент Дональд Трамп в ходе грядущей встречи лидеров США и РФ в Хельсинки, президент Украины Петр Порошенко напоминает "подпрыгивающего политического карлика". Такое сравнение, по данным Федерального агентства новостей, сделали в Совете Федерации РФ.

Порошенко назвал текущую неделю "украинской", потому что она началась с саммита Украина — Евросоюз и продолжилась встречей стран-членов НАТО, в которой Киев решил принять участие, несмотря на отсутствие членства в организации.

"У нас есть четкий и согласованный подход, в рамках которого нельзя делать никаких серьезных шагов, касающихся Украины, без, собственно, Украины. Основываясь на этом подходе, я желаю Дональду Трампу успешной реализации его планов по возвращению Владимира Путина на верный путь", — заявил украинский президент.

Комментируя заявление украинского лидера, заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов отметил, что обращать внимание на Порошенко никто не будет.

"Порошенко привык летать в Вашингтон просто для того, чтобы сфотографироваться рядом с Трампом, так что его можно назвать разве что политическим карликом. Который пытается подпрыгивать, чтобы увеличить собственную значимость, но придавать этому какое-то значение не стоит", — говорит Климов.