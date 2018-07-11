Шойгу рассказал о "гибридной войне", которую Запад планировал устроить в Крыму

Крымский референдум, по итогам которого полуостров стал субъектом Российской Федерации, был безальтернативной мерой в ситуации, когда Запад планировал развязать в Крыму так называемую "гибридную войну". Такое заявление сделал Сергей Шойгу, глава российского оборонного ведомства.
"Западные страны намеревались начать "гибридную войну" в Крыму, а мы, в свою очередь, лишили их возможности реализовать соответствующие планы на практике, поэтому они стали обвинять в подготовке к "гибридной войне" Россию", — сказал Шойгу в интервью изданию Il Giornale.
По словам министра обороны, сценарий, который Запад готовил для Крыма, уже был отработан в Персидском заливе, Югославии, Ливии и Чечне. Непосредственно сейчас сценарий "гибридной войны" осуществляется в Сирии.
Что же такое "гибридная война"? Согласно интерпретации Шойгу, это практически полный контроль над СМИ, экономические санкции, агрессия в киберпространстве, поддержка внутренних протестных процессов, а также осуществление террористических актов и диверсий. Все "прелести" такой войны ощутили бы на себе крымчане, если бы не проголосовали за присоединение своего полуострова к России.
Пока кое-кто в "нэзалэжной" уже заранее празднует новую великую "пэрэмогу", которая должна обязатель...
Озеро Натрон - это щелочное соленое озеро, расположенное на севере Танзании в области Аруши. Этот во...
Очень жадный комар закрывает форточку, чтобы другие не залетели.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.