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Шойгу рассказал о "гибридной войне", которую Запад планировал устроить в Крыму

Среда, 11 Июля 2018 11:01
Шойгу рассказал о &quot;гибридной войне&quot;, которую Запад планировал устроить в Крыму Фото из открытых источников

Крымский референдум, по итогам которого полуостров стал субъектом Российской Федерации, был безальтернативной мерой в ситуации, когда Запад планировал развязать в Крыму так называемую "гибридную войну". Такое заявление сделал Сергей Шойгу, глава российского оборонного ведомства.

 

"Западные страны намеревались начать "гибридную войну" в Крыму, а мы, в свою очередь, лишили их возможности реализовать соответствующие планы на практике, поэтому они стали обвинять в подготовке к "гибридной войне" Россию", — сказал Шойгу в интервью изданию Il Giornale.

 

По словам министра обороны, сценарий, который Запад готовил для Крыма, уже был отработан в Персидском заливе, Югославии, Ливии и Чечне. Непосредственно сейчас сценарий "гибридной войны" осуществляется в Сирии.

 

Что же такое "гибридная война"? Согласно интерпретации Шойгу, это практически полный контроль над СМИ, экономические санкции, агрессия в киберпространстве, поддержка внутренних протестных процессов, а также осуществление террористических актов и диверсий. Все "прелести" такой войны ощутили бы на себе крымчане, если бы не проголосовали за присоединение своего полуострова к России.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Крым
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