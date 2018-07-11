Президент Roshen: Я регулярно отчитываюсь перед Ротшильдами, а не Порошенко

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После того, как украинский президент Петр Порошенко с головой погрузился в политику, он полностью перестал интересоваться бизнесом. Такое заявление сделал Вячеслав Москалевский, президент принадлежащей лидеру Украины кондитерской корпорации Roshen.

По словам пана Москалевского, он давно уже не отчитывается президенту Украины о состоянии дел в Roshen. Более того, Вячеслав Москалевский видел Петра Порошенко в последний раз примерно год назад.

"Нам с ним практически не о чем говорить. Его советы не нужны мне, а мои, соответственно — ему. Он перестал вникать в бизнес, когда подался в политику. И это произошло уже довольно давно, году этак в 2003, когда Порошенко стал членом партии СДПУ(о). То есть, его интерес к бизнесу угас, само-собой, не мгновенно, но началось все это именно тогда. А когда Порошенко стал президентом, то у нас окончательно исчезли точки соприкосновения", — говорит Москалевский.

Президент Roshen отметил, что после того, как активы корпорации были переданы в слепой траст Ротшильду, ему приходится иметь дело с Ротшильдами, а не с Порошенко. Президенту Украины, при этом, все еще принадлежат акции Roshen.