СМИ: Греция высылает российских дипломатов

Фото из открытых источников

Скандал с участием нескольких российских дипломатов вспыхнул в Греции — сообщает издание Kathimerini, по данным которого, двух из работающих в стране российских дипломатических сотрудников вышлют в РФ, а еще двум запретят въезд в Грецию.

Причина, по которой из Греции высылают российских дипломатов, довольно банальная — они, если верить заявлениям Афин, занимались несколько не тем, чем следовало бы. В частности, вмешивались во внутренние дела Греции, действовали против интересов национальной безопасности государства, а также "извлекали и распространяли" какую-то сверхсекретную информацию.

Кроме того, дипломаты из Российской Федерации осуществляли подкуп греческих чиновников и в целом расширяли российское влияние в Греции, развивая, например, Императорское православное палестинское общество. В общем,

"Есть достоверная информация, согласно которой сотрудник посольства Виктор Яковлев должен покинуть Грецию немедленно", — говорят инсайдеры, близкие к греческой власти. По словам тех же источников, Афины, при этом, не планируют идти на конфронтацию с Москвой или отказываться от намерений по укреплению межгосударственного диалога.