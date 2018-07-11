СМИ: Греция высылает российских дипломатов

Скандал с участием нескольких российских дипломатов вспыхнул в Греции — сообщает издание Kathimerini, по данным которого, двух из работающих в стране российских дипломатических сотрудников вышлют в РФ, а еще двум запретят въезд в Грецию.
Причина, по которой из Греции высылают российских дипломатов, довольно банальная — они, если верить заявлениям Афин, занимались несколько не тем, чем следовало бы. В частности, вмешивались во внутренние дела Греции, действовали против интересов национальной безопасности государства, а также "извлекали и распространяли" какую-то сверхсекретную информацию.
Кроме того, дипломаты из Российской Федерации осуществляли подкуп греческих чиновников и в целом расширяли российское влияние в Греции, развивая, например, Императорское православное палестинское общество. В общем,
"Есть достоверная информация, согласно которой сотрудник посольства Виктор Яковлев должен покинуть Грецию немедленно", — говорят инсайдеры, близкие к греческой власти. По словам тех же источников, Афины, при этом, не планируют идти на конфронтацию с Москвой или отказываться от намерений по укреплению межгосударственного диалога.
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