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Милонов прокомментировал скандальное заявление сенатора США о России

Вторник, 10 Июля 2018 13:56
Милонов прокомментировал скандальное заявление сенатора США о России Фото из открытых источников

Скандальное заявление американского сенатора Джона Нили Кеннеди, сравнившего российскую власть с мафией, вызвало широкий резонанс в обществе. Слова политика из США прокомментировал и Виталий Милонов, член комитета Государственной думы Российской Федерации по международным вопросам.

 

Кеннеди, напомним, заявил, что у России нет собственной политической философии. "Говорить о политической философии российской власти — это то же самое, что говорить о политической философии мафии", — приводят слова сенатора западные СМИ.

 

Комментируя это, Милонов отметил, что ничего нового в речи Кеннеди не прозвучало — демонстрируемая им позиция является частью довольно типичного мнения о России, характерного для многих представителей американского истеблишмента.

 

"Такое мнение о России укоренилось в США уже давно, поэтому ничего особенного в словах Кеннеди нет. Американский политик сам происходит из мафиозной семьи, поэтому для него абсолютно нормально и естественно сравнивать государственную власть с мафией. И не только для него, а для граждан Соединенных Штатов Америки в целом. Но нам не нужно как-то остро реагировать на это", — цитирует Милонова Федеральное агентство новостей.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Милонов
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