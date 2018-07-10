Милонов прокомментировал скандальное заявление сенатора США о России

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Скандальное заявление американского сенатора Джона Нили Кеннеди, сравнившего российскую власть с мафией, вызвало широкий резонанс в обществе. Слова политика из США прокомментировал и Виталий Милонов, член комитета Государственной думы Российской Федерации по международным вопросам.

Кеннеди, напомним, заявил, что у России нет собственной политической философии. "Говорить о политической философии российской власти — это то же самое, что говорить о политической философии мафии", — приводят слова сенатора западные СМИ.

Комментируя это, Милонов отметил, что ничего нового в речи Кеннеди не прозвучало — демонстрируемая им позиция является частью довольно типичного мнения о России, характерного для многих представителей американского истеблишмента.

"Такое мнение о России укоренилось в США уже давно, поэтому ничего особенного в словах Кеннеди нет. Американский политик сам происходит из мафиозной семьи, поэтому для него абсолютно нормально и естественно сравнивать государственную власть с мафией. И не только для него, а для граждан Соединенных Штатов Америки в целом. Но нам не нужно как-то остро реагировать на это", — цитирует Милонова Федеральное агентство новостей.