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Изменятся ли отношения России и Британии после ухода Джонсона?

Вторник, 10 Июля 2018 11:44
Изменятся ли отношения России и Британии после ухода Джонсона? Фото из открытых источников

Уход Бориса Джонсона с поста главы британского внешнеполитического ведомства вовсе не подразумевает нормализацию отношений между Великобританией и Российской Федерацией — говорит аналитик Станислав Бышок из международной мониторинговой организации CIS-EMO, отмечая, что в диалоге двух государств все-таки могут быть некоторые изменения.

 

"Джонсон является эксцентричным и малопредсказуемым человеком, поэтому его отставка в любом случае является положительным сигналом для нас. Но не нужно думать, что если британское министерство внутренних дел сменило руководителя, то в отношениях между Британией и Россией что-то сразу же поменяется — нормализация диалога является очень непростым процессом, который требует времени и усилий с обеих сторон", — цитирует Бышока федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

 

Новым министром иностранных дел Туманного Альбиона стал Джереми Хант — ранее этот человек занимал пост начальника министерства здравоохранения. А еще ранее он был министром СМИ и спорта, а также министром культуры — в общем, речь идет о достаточно опытном чиновнике.

 

"Если говорить об изменениях, спровоцированных уходом Джонсона, то можно предположить, что теперь в диалоге между Москвой и Лондоном будет несколько меньше экстравагантности и, соответственно, больше флегматизма. Но общий тон разговора останется таким же", — заявил Бышок.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Великобритания
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