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В Совфеде прокомментировали публикацию ЦРУ карты России без Крыма

Понедельник, 09 Июля 2018 15:04
В Совфеде прокомментировали публикацию ЦРУ карты России без Крыма Фото из открытых источников

Опубликовав карту Российской Федерации без обозначенного на ней Крыма, сотрудники ЦРУ всего лишь сыграли на публику — уверен член комитета Совфеда по международным вопросам и сенатор от Республики Крым Сергей Цеков, по словам которого, во внутренних документах ЦРУ Крым уже давно отмечен как российская территория.

 

"Если учесть тот факт, что ЦРУ самым активным образом принимало участие в подготовке государственного переворота на Украине в 2014 году, то подобные фокусы выглядят вполне логично", — цитирует Цекова Федеральное агентство новостей.

 

Цеков говорит, что публичная позиция по Крымскому полуострову, которой придерживается ЦРУ, расходится с истинным положением вещей в американском разведывательном ведомстве, где давно уже собрали все актуальные данные по Крыму, вошедшему в состав России.

 

Учитывая геополитическую важность Крымского полуострова, американцы не могут не отдавать себе отчет в том, что он является российской территорией.

 

"Публикуя карты России без Крыма, сотрудники ЦРУ всего лишь хотят продемонстрировать некую солидарность с теми украинскими деятелями, которые ведут проамериканскую политику, выполняя указания из Вашингтона", — добавил сенатор.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Крым
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