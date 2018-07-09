Хитрый ход России заставил нервничать США

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16 июля в Хельсинки пройдет встреча лидеров РФ и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, в рамках которой президенты должны будут обсудить целый спектр острых геополитических вопросов. До встречи остаются считанные дни, поэтому представители той части американского истеблишмента, которая выступает против России, судорожно пытаются настроить Трампа на контрпродуктивный лад.

Аргументы для этого используются вполне традиционные — в США снова активно заговорили о вмешательстве Москвы в выборы американского президента, об агрессии в отношении Украины, оккупации Крыма и так далее. Впрочем, появилось и кое-что новое — Кремль теперь обвиняют и в попытке дестабилизации ситуации в НАТО, осуществленной путем "переманивания" Турции.

"Трампа пытаются настроить определенным образом, то есть, президент США не должен заключить никаких важных договоренностей с президентом России. И для этого используются самые разнообразные, но в целом уже привычные инструменты", — говорит политолог Константин Блохин из Центра исследований проблем безопасности РАН.

Беседуя о перспективах встречи Путина и Трампа с представителями федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня", Блохин отметил, что охлаждение отношений между Турцией и США, в котором обвиняют Россию — это, в первую очередь, стратегический просчет Вашингтона, который стоит за неудавшимся турецким военным переворотом.