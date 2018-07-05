Скандал в раю: война с ОПЕК может поссорить Трампа с нефтяниками

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Противостояние, наблюдаемое между президентом США Дональдом Трампом и Организацией стран — экспортеров нефти (ОПЕК), может довольно больно ударить по интересам национального бизнеса США — если Трамп не прекратит войну с ОПЕК, то спровоцирует конфликт с американскими нефтяными структурами.

Трамп, напомним, уверен, что члены ОПЕК прикладывают недостаточные усилия для того, чтобы снизить стоимость бензина.

"В ОПЕК должны понимать, что стоимость бензина продолжает повышаться. И я не вижу реальных попыток ОПЕК снизить цены. Вы должны сделать бензин дешевым в самом ближайшем будущем!", — пишет американский президент в своем твиттере.

Заявления лидера США, при этом, идут вразрез с интересами американских нефтяников, которым выгоден дорогой бензин. То есть, складывается довольно интересная ситуация, при которой популистские лозунги Трампа могут поссорить его с крупными игроками нефтяного бизнеса.

"На топливном рынке пересекаются интересы большого количества игроков. Тут и нефтяники, и военные, и политики, и представители других бизнес-структур. Но Трамп как будто учитывает только интересы простых потребителей, которые хотят дешевый бензин. К чему приведут такие заявления — неясно, но, вероятнее всего, речь идет о дежурных популистских лозунгах", — цитирует федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня" Сергея Правосудова, главу Института национальной энергетики.