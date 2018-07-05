Эксперт пояснил, о каких «драконовских мерах» говорил Кеннеди

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Если Россия вмешается в выборы в американский Конгресс, которые будут проводиться в ноябре этого года, то Соединенные Штаты Америки применят к Москве некие "драконовские меры". Такое заявление сделал накануне сенатор Джон Нили Кеннеди.

"Власти Российской Федерации говорят, что американские санкции никаким образом не навредили России, но это неправда. Поэтому мне бы очень не хотелось, чтобы против России были применены совсем уж драконовские меры. Но нам придется действовать по такому сценарию, если Москва попытается вмешаться в выборы в Конгресс", — заявил Кеннеди.

Что конкретно подразумевал американский сенатор под "драконовскими мерами" — неизвестно, но можно предположить, что речь шла о новых экономических санкциях.

Комментируя слова Кеннеди, глава Института политисследований и председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты России Сергей Марков отметил, что Америке на самом деле не нужен какой-то особый повод, чтобы применить к России "драконовские меры".

"У Штатов есть множество рычагов давления на нашу страну. Например, они могут заблокировать ценные бумаги, которые принадлежат России. Это, если что, бумаги на сто с лишним миллиардов долларов — все эти деньги у нас могут элементарно украсть. Еще триллион долларов Америка может присвоить, если заблокирует банковские счета россиян", — цитирует эксперта Федеральное агентство новостей.