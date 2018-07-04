Эксперт объяснил позицию Белого дома по Крыму

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Позиция США по Крыму остается неясной — американский президент Дональд Трамп говорит, что Крым — это российская территория, однако офпредставитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что Вашингтон не признает Крым субъектом РФ.

Наблюдаемые разногласия, как считает кандидат исторических наук Владимир Шаповалов, доцент кафедры политисследований РФ и пространства экс-СССР Института политики, права и социального развития МГГУ имени Шолохова, свидетельствуют о внутренней борьбе, которая не утихает в США.

"Слова президента США необходимо воспринимать не как политические заявления, а как высказывания человека, являющегося бизнесменом. Потому что Трамп в первую очередь бизнесмен, а не политик. Вот он и мыслит соответствующим образом. И не только мыслит, но и говорит. То есть, для Трампа не проблема сделать какое-то громкое заявление, от которого он затем откажется", — цитирует эксперта ресурс politexpert.net

Именно в таком контексте следует интерпретировать слова Дональда Трампа о Крыме. В данный момент, как отмечает Шаповалов, России и Соединенным Штатам следует сосредоточиться на нормализации отношений в целом, а не на решении таких сложных геополитических вопросов, как вопрос признания Крыма частью России.