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Провал Гудкова на выборах мэра Москвы предопределили настроения горожан

Среда, 04 Июля 2018 11:01
Провал Гудкова на выборах мэра Москвы предопределили настроения горожан Фото из открытых источников

Дмитрий Гудков, кандидат в мэры Москвы от "Гражданской инициативы", принес в Мосгоризбирком всего 76 подписей муниципальных депутатов, тогда как для того, чтобы пройти так называемый муниципальный фильтр, необходимо 110 подписей.

 

"Чуда не случилось, Собянин, как я и предполагал, не пустил меня на выборы мэра столицы. У меня не было никаких иллюзий на этот счет, но я привык к тому, чтобы идти до конца. Считаю муниципальные выборы в Москве полностью нелегитимными, и, соответственно, не буду признавать их результаты", — прокомментировал свое досрочное поражение Гудков.

 

Говоря об очередном провале, продемонстрированном внесистемной оппозицией, политолог и публицист Армен Гаспарян отмечает, что у Гудкова и не было шансов преодолеть муниципальный фильтр, так что оправдания, озвучиваемые им теперь, выглядят просто смешно.

 

"Политику действующей в России внесистемной оппозиции вообще нет смысла оценивать с позиций классической политологии, потому что все их действия выглядят как какая-то "схватка клопов с тараканами". Заранее было понятно, что настроения горожан довольно далеки от Гудкова и подобных деятелей, но оппозиции все равно нужно обвинить во всем власть, которая якобы не пускает кого-то там на выборы. Это уже просто-таки классическая стратегия, применяемая оппозицией из года в год", — приводит слова Гаспаряна федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Выборы
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