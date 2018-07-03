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«Борец с ватниками» из Leroy Merlin будет бороться с фейками

Вторник, 03 Июля 2018 13:19
«Борец с ватниками» из Leroy Merlin будет бороться с фейками Фото из открытых источников

"С российским обществом необходимо работать в плане его восприимчивости к фейкам" — заявила Галина Панина, руководитель направлений PR и GR компании LEROY MERLIN.

 

Панина знает о фейковых новостях не понаслышке, так как сама недавно оказалась в центре связанного с этим явлением скандала. Представитель LEROY MERLIN, в частности, распространила при помощи своего "Фейсбука" информацию, согласно которой отечественные болельщики сожгли заживо девушку, празднуя победу над сборной Испании.

 

При этом, Панина называла "ватниками" всех, кто усомнился в достоверности этой поистине дикой фейковой новости.

 

"Я живой пример того, как работают фейковые новости. И я, безусловно, усвоила этот урок в полной мере. Нужно уделить этому явлению самое серьезное внимание, потому что проблема, очевидно, более чем серьезная. Современная журналистика нуждается в определенных изменениях, продиктованных появлением феномена лживых новостей", — отметила Галина Панина в беседе с представителями Федерального агентства новостей.

 

Комментируя скандал, спровоцированный фейковой новостью, Панина добавила, что пост в социальной сети, с которого все началось, в общем-то не может быть источником сведений для СМИ, так что ответственность за распространение фейка лежит на средствах массовой информации.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости фейковые новости
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