В Совфеде прокомментировали решение Google подписать Крымский мост на украинском языке

Фото из открытых источников

В компании Google приняли довольно странное решение, когда написали название Крымского моста на украинском языке в своем картографическом сервисе. Так считает Сергей Цеков, российский сенатор от Крыма и член комитета Совфеда по международным делам.

Речь, по данным Федерального агентства новостей, идет о скандале, в центре которого оказался сервис Google Maps. Создатели картографического сервиса попытались, как несложно предположить, "усидеть на двух стульях", когда подписали Крымский пост на русском и украинском языках одновременно (часть моста со стороны Керчи подписана в Google Maps как "Кримський Мiст", а часть со стороны Тамани — "Крымский мост").

""Гугл" может подписывать мост как угодно — его суть от этого никак не изменится, то есть он останется важнейшим инфраструктурным объектом, который соединяет Крымский полуостров с материковой частью Российской Федерации. Подписывая мост и на русском, и на украинском, "Гугл" просто пытается сохранить нормальные отношения с двумя странами — Россией и Украиной", — говорит Цеков.

Член комитета "Совфеда", при этом, отметил, что надписи на украинском языке, сделанные на русскоязычной карте, смотрятся весьма странно. Впрочем, это не очень-то и принципиально.