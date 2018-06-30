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Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность признания Крыма российским, пишет РИА Новости. Так, по словам членов президентского пула, на вопрос о том, может ли Трамп признать полуостров частью РФ, глава Белого дома ответил: "Посмотрим", передают РИА Новости.

При этом он обвинил предыдущего президента США Барака Обаму в потере Украиной Крыма. "Обама сделал это возможным", — подчеркнул Трамп.

Кроме того, он аналогичным образом ответил на вопрос о том, отменит ли антироссийские санкции. При этом он обвинил предыдущего президента США Барака Обаму в потере Украиной Крыма. "Обама сделал это возможным", — подчеркнул Трамп.