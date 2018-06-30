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Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность признания Крыма российским

Суббота, 30 Июня 2018 11:20
Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность признания Крыма российским Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность признания Крыма российским, пишет РИА Новости. Так, по словам членов президентского пула, на вопрос о том, может ли Трамп признать полуостров частью РФ, глава Белого дома ответил: "Посмотрим", передают РИА Новости.

 

При этом он обвинил предыдущего президента США Барака Обаму в потере Украиной Крыма. "Обама сделал это возможным", — подчеркнул Трамп.

 

Кроме того, он аналогичным образом ответил на вопрос о том, отменит ли антироссийские санкции. При этом он обвинил предыдущего президента США Барака Обаму в потере Украиной Крыма. "Обама сделал это возможным", — подчеркнул Трамп.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Политика  
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