Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность признания Крыма российским, пишет РИА Новости. Так, по словам членов президентского пула, на вопрос о том, может ли Трамп признать полуостров частью РФ, глава Белого дома ответил: "Посмотрим", передают РИА Новости.
При этом он обвинил предыдущего президента США Барака Обаму в потере Украиной Крыма. "Обама сделал это возможным", — подчеркнул Трамп.
Кроме того, он аналогичным образом ответил на вопрос о том, отменит ли антироссийские санкции. При этом он обвинил предыдущего президента США Барака Обаму в потере Украиной Крыма. "Обама сделал это возможным", — подчеркнул Трамп.
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