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Милонов раскритиковал позицию Европы по малайзийскому Боингу

Пятница, 29 Июня 2018 13:13
Милонов раскритиковал позицию Европы по малайзийскому Боингу Фото из открытых источников

Позиция государств Европейского союза по расследованию причин крушения малайзийского авиалайнера Boeing в Донбассе в июле 2014-го подверглась критике со стороны Виталия Милонова, члена комитета Госдумы по международным вопросам.

 

Милонов, по данным Федерального агентства новостей, уверен, что пытаясь заменить нормальное расследование причин катастрофы какими-то политическими заявлениями, Европа как минимум действует вразрез с международным воздушным правом, а также с межгосударственными соглашениями, которые существуют как раз для того, чтобы исключить политику из расследования авиационных происшествий.

 

"Авиакатастрофами занимается МАК (Международная авиационная комиссия). Именно у этой структуры есть права и возможности, позволяющие определять реальные причины авиационных катастроф", — заявил Милонов.

 

Депутат отметил, что в реальном мире не существует ни одного доказательства причастности России к уничтожению пассажирского самолета "Боинг" над Донбассом летом 2014-го.

 

"Фактов нет, поэтому европейцы рассчитывают на то, что Москва сама признается в том, к чему не имеет никакого отношения", — резюмировал Милонов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Милонов
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