Милонов раскритиковал позицию Европы по малайзийскому Боингу

Позиция государств Европейского союза по расследованию причин крушения малайзийского авиалайнера Boeing в Донбассе в июле 2014-го подверглась критике со стороны Виталия Милонова, члена комитета Госдумы по международным вопросам.
Милонов, по данным Федерального агентства новостей, уверен, что пытаясь заменить нормальное расследование причин катастрофы какими-то политическими заявлениями, Европа как минимум действует вразрез с международным воздушным правом, а также с межгосударственными соглашениями, которые существуют как раз для того, чтобы исключить политику из расследования авиационных происшествий.
"Авиакатастрофами занимается МАК (Международная авиационная комиссия). Именно у этой структуры есть права и возможности, позволяющие определять реальные причины авиационных катастроф", — заявил Милонов.
Депутат отметил, что в реальном мире не существует ни одного доказательства причастности России к уничтожению пассажирского самолета "Боинг" над Донбассом летом 2014-го.
"Фактов нет, поэтому европейцы рассчитывают на то, что Москва сама признается в том, к чему не имеет никакого отношения", — резюмировал Милонов.
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