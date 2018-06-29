Джабаров назвал "ожидаемым решением" продление Евросоюзом антироссийских санкций

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Европейский союз продлил действующие против Российской Федерации санкционные меры еще на шесть месяцев. Это решение, как отметил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, было вполне ожидаемым.

"Решение ЕС продлить санкции против РФ — это, безусловно, ожидаемый шаг, потому что Соединенные Штаты Америки не позволят Европе просто так взять и деактивировать санкционный режим, направленный против нашей страны. Но несмотря на тот факт, что санкции ЕС были продлены еще на полгода, ситуация начала меняться — европейские политики разного уровня стали, например, высказывать недовольство по этому поводу", — приводит слова Джабарова ресурс politexpert.net

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным вопросам, в частности, отметил, что санкции против России, которые вынуждены поддерживать лидеры Венгрии, Италии и Греции, совсем не радуют этих самых лидеров.

"Пока что против санкций открыто выступают только в перечисленных странах, но время идет и недовольство американской политикой, посеявшееся в Евросоюзе, растет, что в конечном итоге сыграет в нашу пользу", — говорит Джабаров.