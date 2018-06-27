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Строя обвинения против российского бизнесмена Евгения Пригожина, власти Соединенных Штатов Америки демонстрируют ловкие манипуляции принципами экстерриториальности национального законодательства — говорит Дмитрий Лабин, профессор кафедры международного права МГИМО.

Дело Пригожина рассматривается по внутренним законом США, что, по словам Лабина, американским властям исключительно на руку. Спецпрокурор Роберт Мюллер использует это обстоятельство на полную катушку — он, например, сообщил, что защита бизнесмена не сможет получить доступ к материалам обвинения до тех пор, пока Пригожин не явится в американский суд лично.

Мюллер считает, что если Пригожин увидит доказательства по своему делу, то получит козырь, который позволит ему уйти от правосудия. В общем, Л — логика.

"Мы имеем дело с обвинением, которое лежит в политической плоскости, поэтому действия стороны обвинения в деле Пригожина и Concord Management необходимо рассматривать в первую очередь с этой стороны. Очевидно, что российской стороне предстоит в той или иной степени принять эти правила игры", — приводит слова Дмитрия Лабина федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".