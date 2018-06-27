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Медведев предложил обсудить продление контрсанкций на 2019 год

Среда, 27 Июня 2018 13:57
Медведев предложил обсудить продление контрсанкций на 2019 год Фото из открытых источников

Власти России рассмотрят вопрос о продлении контрсанкций на 2019 год. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам международной торговли, передает ТАСС.

 

"Как известно, нами введены ответные ограничительные меры в отношении ряда стран по отдельным категориям товаров, они сохраняют силу и, с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых других странах, нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период - я в данном случае имею в виду 2019 год", - сказал глава правительства. Он предложил обсудить дальнейшие шаги с учетом ограничительных мер в отношении РФ.

 

Глава правительства также сообщил, что РФ планирует принять ответные меры на введение США пошлин на сталь и алюминий. Он напомнил о принятых в Вашингтоне решениях, которые "носят дискриминационный характер" и "не могут оставаться без последствий". "Ответные шаги уже были сделаны странами Евросоюза, Китайской Народной Республикой. И нам нужно подумать о введении ответных мер, прошу Минэкономразвития подготовить соответствующие предложения", - сказал Медведев.

 

Доклад главы Минэкономразвития Максима Орешкина на совещании прошел в закрытом для СМИ режиме.

 

Ранее Орешкин заявлял, что дополнительные импортные пошлины на товары из США, которые РФ введет в ближайшее время, будут распространяться только на продукцию, имеющую аналоги на российском рынке. Перечень этих товаров Минэкономразвития на прошлой неделе обещало составить в течение нескольких дней, оценив начальный объем ответных мер РФ в $93 млн. Весь объем ответных мер, которые может ввести Россия по правилам ВТО, оценивается почти в $538 млн. Эта сумма, по подсчетам РФ, эквивалентна ущербу от ограничений США для российского экспорта стали и алюминия.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Политика  
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