Финляндия сообщила о готовности организовать встречу Путина и Трампа

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Финляндия готова принять встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в случае поступления такого запроса, цитирует сообщение президента страны Саули Ниинисте агентство Bloomberg.

Накануне американская газета Politico со ссылкой на информированный источник сообщила, что переговоры Трампа и Путина могут пройти в Хельсинки.

Газета отмечает, что столица Финляндии "может предложить Путину желаемую нейтральную площадку в стране, довольно близко расположенной от России, чтобы он смог вернуться в Москву к финальному матчу Чемпионата мира по футболу 15 июля".

Представитель Белого дома не ответил на просьбу издания прокомментировать эту информацию. Ранее в качестве предполагаемого места встречи двух лидеров называлась Вена.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также не стал комментировать сообщения о том, что российско-американский саммит может состояться не в Австрии.

Ранее сообщалось, что саммит РФ-США может пройти в Австрии 15 июля. По данным австрийских СМИ, несколько дней назад в Вену прибыли российские и американские дипломаты, чтобы договориться о деталях встречи.