Среда 27 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Финляндия сообщила о готовности организовать встречу Путина и Трампа

Финляндия сообщила о готовности организовать встречу Путина и Трампа

Среда, 27 Июня 2018 11:15
Финляндия сообщила о готовности организовать встречу Путина и Трампа Фото из открытых источников

Финляндия готова принять встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в случае поступления такого запроса, цитирует сообщение президента страны Саули Ниинисте агентство Bloomberg.

 

Накануне американская газета Politico со ссылкой на информированный источник сообщила, что переговоры Трампа и Путина могут пройти в Хельсинки.

 

Газета отмечает, что столица Финляндии "может предложить Путину желаемую нейтральную площадку в стране, довольно близко расположенной от России, чтобы он смог вернуться в Москву к финальному матчу Чемпионата мира по футболу 15 июля".

 

Представитель Белого дома не ответил на просьбу издания прокомментировать эту информацию. Ранее в качестве предполагаемого места встречи двух лидеров называлась Вена.

 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также не стал комментировать сообщения о том, что российско-американский саммит может состояться не в Австрии.

 

Ранее сообщалось, что саммит РФ-США может пройти в Австрии 15 июля. По данным австрийских СМИ, несколько дней назад в Вену прибыли российские и американские дипломаты, чтобы договориться о деталях встречи.

Яндекс.Дзен

Иванов Дмитрий Опубликовано в Политика  
Главное за сутки
Финляндия сообщила о готовности организовать встречу Путина и Трампа Финляндия сообщила о готовности организовать встречу Путина и Трампа Финляндия готова принять встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в случае поступления такого запроса, цитирует сообщение президента страны Саули Ниинисте агентство Bloomberg. Накануне американская газета Politico…
Дания может заблокировать строительство «Северного потока — 2» Дания может заблокировать строительство «Северного потока — 2» Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен сказал, что его страна может принять закон, который в конечном итоге позволит на юридических основаниях заблокировать или отложить реализацию проекта "Северный поток - 2". С…
Новак рассказал о сотрудничестве с США в энергетике Новак рассказал о сотрудничестве с США в энергетике Министр энергетики Александр Новак заявил, что у России и США много направлений сотрудничества в энергетике, передают РИА Новости. Он со своим американским коллегой Риком Перри обсудил вопросы двустороннего взаимодействия, его…

Читайте также
Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной Конфликт между Россией и Украиной продолжается уже достаточно долго. И сейчас различные эксперты из РФ все чаще повторяют тезис, который гласит о безвозвратном разрыве отношений между государствами. При этом часто…
"Неуспешная" Россиия глазами "успешной" Европы "Неуспешная" Россиия глазами "успешной" Европы Оценки, которые европейцы с завидной регулярностью дают тем или иным аспектам российской действительности, на первый взгляд выглядят довольно интересно — еще бы, ведь взгляд со стороны способен подметить какие-то особенности,…
Русофобы в Конгрессе США негодуют: "Зачем отдали Путину футбол?!" Русофобы в Конгрессе США негодуют: "Зачем отдали Путину футбол?!" В то время, как весь нормальный мир наслаждается футбольным праздником в России, в США продолжают исходить ядом те, кто приложил максимум усилий для того, чтобы этот праздник не состоялся. Они…
Британию заставят ответить за военные преступления Британию заставят ответить за военные преступления Британии придется ответить за свои многочисленные военные преступления, осуществленные во время вторжения в Ирак в составе американской коалиции. Лондону, по словам правозащитников, удавалось врать и выкручиваться в течение многих лет,…
Тема дня
Создание "ЕвроНАТО" - на кого реагировать будем?! Создание "ЕвроНАТО" - на кого реагировать будем?!

Долгие разговоры о создании некоего аналога НАТО - но "только для европейцев", наконец. вылились во ...

Фото
Чудо-сосна или жизнь вопреки Чудо-сосна или жизнь вопреки

Когда-то на берегу японского города Рикудзэнтаката произрастала сосновая роща Таката Мацубара. В ней...

Опрос

Кого вы считаете фаворитом ЧМ по футболу?

 

Анекдот дня

Интервьюер: «Как вы думаете, сборная Бразилии 1970 года смогла бы победить сегодняшнюю Аргентину?»

Пеле: «Да».

Интервьюер: «С каким счетом?»

Пеле: «1-0»

Интервьюер: «И всё?»

Пеле: «Ну, большинство из нас уже старше 75 лет».

Еще »
Самые популярные материалы
Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной
Петросян прокомментировал озлобленность Кикабидзе на СССР Петросян прокомментировал озлобленность Кикабидзе на СССР
Америка уже наметила цели на территории Крыма Америка уже наметила цели на территории Крыма
"Неуспешная" Россиия глазами "успешной" Европы "Неуспешная" Россиия глазами "успешной" Европы
Русофобы в Конгрессе США негодуют: "Зачем отдали Путину футбол?!" Русофобы в Конгрессе США негодуют: "Зачем отдали Путину футбол?!"
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.