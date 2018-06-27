Франц Клинцевич раскритиковал Данию за попытку блокирования "Северного потока — 2"

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Правительство Дании решило пойти на поводу у Вашингтона и заблокировать строительство перспективного российско-европейского газопровода "Северный поток - 2". О намерении препятствовать реализации проекта заявил накануне Ларс Люкке Расмуссен, датский премьер-министр.

По словам главы датского правительства, проект закона, который позволит блокировать строительство "Северного потока - 2", уже готов и внесен в парламент. Если законопроект примут, Дания может попытаться наложить вето на важнейший энергетический проект.

Заявления, которые доносятся из Копенгагена, удивительным образом коррелируют с позицией США, где говорят, что Европе нужно приложить все усилия для того, чтобы остановить строительство газопровода.

Комментируя все это, член Совета Федерации Франц Клинцевич отмечает, что инициатива блокировать строительство газовой магистрали, очевидно, исходит от Соединенных Штатов Америки, которые продолжают давить на Европу для того, чтобы проталкивать собственные энергетические проекты.

"Дания, как мы видим, оказалась слабым звеном, которое ставит американские интересы выше общеевропейских. Понятно, что так происходит из-за того, что Вашингтону удалось надавить на какие-то слабые места Копенгагена. Что будет дальше — покажет время, но можно говорить с полной уверенностью, что на Россию надавить подобным образом не получится", — цитирует Клинцевича Федеральное агентство новостей.