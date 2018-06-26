"Гибкий подход" Майка Помпео к России основан на "улыбках в лицо" и "гадостях по периметру"

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Заявления американского государственного секретаря Майка Помпео о "гибкости", которую Соединенным Штатам необходимо поддерживать в отношениях с Москвой, следует расценивать очень осторожно — Помпео говорит о том, что США должны поддерживать внешнюю видимость нормального диалога с Россией, но, при этом, нагнетать обстановку в соседних с Российской Федерацией странах.

Так считает международный эксперт в области политологии Алексей Мартынов, возглавляющий Институт новейших государств.

"Когда Помпео говорит о том, что Соединенным Штатам Америки нужно восстановить сотрудничество с Россией, но, вместе с тем, продолжать действовать в рамках противодействия опасностям, которые якобы исходят от России, то нужно интерпретировать такие заявления единственно верным образом — госсекретарь США призывает американские элиты к возврату к политике, в рамках которой осуществляется показушная дружба с Россией, не мешающая Америке наносить по нам те или иные удары", — цитирует политолога федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

О том, что "гибкость" в отношениях с РФ, о которой говорит Помпео, является именно вот таким вот миксом из "улыбок" и "гадостей", свидетельствует и тот факт, что это заявление госсекретарь США сделал после того, как пообщался с откровенно антироссийским премьером Молдавии Павлом Филипом.