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Гаспарян резко ответил Улицкой на слова об "отсталости" России

Вторник, 26 Июня 2018 09:56
Гаспарян резко ответил Улицкой на слова об &quot;отсталости&quot; России Фото из открытых источников

Русская писательница Людмила Улицкая считает, что Российская Федерация "отстала" от Европы как минимум на полтора столетия и в данный момент представляет собой "мировую провинцию". Соответствующим мнением, по данным Федерального агентства новостей, Улицкая поделилась в интервью украинскому тв-каналу "112.ua".

 

"Мы не можем догнать европейцев, нам нужно еще лет сто пятьдесят, а то и больше. Культурное отставание, которое нам предстоит компенсировать, очень хорошо ощущается, если общаться с людьми из других стран", — заявила Улицкая.

 

Россия, как отметила литератор, не просто стремительно превращается в мрачную мировую провинцию, но и в целом "уплывает в какую-то архаику", двигаясь в сторону, противоположную от прогресса.

 

Слова Улицкой прокомментировал журналист, писатель и общественный деятель Армен Гаспарян, который не считает писательницу сколько-нибудь значимым моральным авторитетом.

 

"Не очень понятно, в чем конкретно выражается "отсталость" России. В том, что у нас нет ущербной толерантности, гей-парадов, мигрантов, лживых СМИ, но зато есть внятная консервативная идея? Тогда пусть мы и правда "отстаем" от Европы, это к лучшему", — сказал Гаспарян.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости писатели
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