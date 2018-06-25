"Псевдокампания с очевидным итогом": эксперт объяснил отказ Яшина от участия в выборах мэра Москвы

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Глава Красносельского округа столицы РФ Ялья Яшин объявил о своем решении не участвовать в выборах мэра Москвы, объяснив его своей неспособностью преодолеть т.н. "муниципальный фильтр". Решение Яшина прокомментировал Владимир Шаповалов, доцент кафедры политисследований России и пространства бывшего СССР Института политики, права и социального развития МГГУ Шолохова.

"Муниципальный фильтр", на который сослался Яшин — это, по словам Шаповалова, всего лишь очередной удобный предлог для новой порции неуместной критики в сторону власти. В целом же, предвыборная кампания Яшина больше напоминает "псевдокампанию" — отмечает эксперт.

"Яшин не смог заручиться не только поддержкой депутатов — рядовым гражданам тоже не нужен такой мэр. Вероятнее всего, он и не собирался проводить какой-то сбор подписей для своего выдвижения. То есть, все действия Яшина указывают на то, что он просто стремится к пиару любой ценой", — цитирует Шаповалова сайт politexpert.net.

При этом, Яшин переложил ответственность за свое отстранение на оппозицию в целом — она, по словам политика, не смогла договориться о едином кандидате, чем и спровоцировала такое развитие событий.