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"Псевдокампания с очевидным итогом": эксперт объяснил отказ Яшина от участия в выборах мэра Москвы

Понедельник, 25 Июня 2018 12:21
&quot;Псевдокампания с очевидным итогом&quot;: эксперт объяснил отказ Яшина от участия в выборах мэра Москвы Фото из открытых источников

Глава Красносельского округа столицы РФ Ялья Яшин объявил о своем решении не участвовать в выборах мэра Москвы, объяснив его своей неспособностью преодолеть т.н. "муниципальный фильтр". Решение Яшина прокомментировал Владимир Шаповалов, доцент кафедры политисследований России и пространства бывшего СССР Института политики, права и социального развития МГГУ Шолохова.

 

"Муниципальный фильтр", на который сослался Яшин — это, по словам Шаповалова, всего лишь очередной удобный предлог для новой порции неуместной критики в сторону власти. В целом же, предвыборная кампания Яшина больше напоминает "псевдокампанию" — отмечает эксперт.

 

"Яшин не смог заручиться не только поддержкой депутатов — рядовым гражданам тоже не нужен такой мэр. Вероятнее всего, он и не собирался проводить какой-то сбор подписей для своего выдвижения. То есть, все действия Яшина указывают на то, что он просто стремится к пиару любой ценой", — цитирует Шаповалова сайт politexpert.net.

 

При этом, Яшин переложил ответственность за свое отстранение на оппозицию в целом — она, по словам политика, не смогла договориться о едином кандидате, чем и спровоцировала такое развитие событий.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Яшин
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