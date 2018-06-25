Политолог назвал настоящую причину отказа Яшина от участия в выборах мэра Москвы

Фото из открытых источников

Опросы показывают, что за Илью Яшина на выборах мэра столицы РФ проголосовало бы не более одного процента москвичей, но это, по словам политолога Армена Гаспаряна, даже завышенный рейтинг, потому что реальная популярность Яшина покоится где-то на самом дне.

Глава Красносельского района Москвы Илья Яшин, напомним, заявил накануне о своей неспособности преодолеть так называемый муниципальный фильтр, то есть, он просто не сумеет собрать необходимое для участия в выборах число голосов коллег.

"Я обзвонил депутатов, побеседовал с каждым из них и предложил одобрить меня в качестве кандидата на пост мэра столицы. Удалось получить поддержку девяносто одного депутата. То есть, я не смогут стать кандидатом на нынешних выборах", — прокомментировал ситуацию сам Яшин.

Гаспарян, в свою очередь, говорит, что действия Яшина выглядят крайне нелогично — сперва он оскорблял, например, депутатов от "Единой России", а теперь столкнулся с их отказом от его поддержки.

"Когда ты планируешь заниматься политикой, то тебе должно быть сразу ясно, что вести себя подобным образом нельзя. То есть, нельзя оскорблять людей, а потом рассчитывать на их поддержку — так просто не бывает", — цитирует политолога федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".