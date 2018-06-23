Bloomberg удалило из публикации карту с Крымом по просьбе Украины

Агентство Bloomberg удалило из своего материала карту, на которой не была указана территориальная принадлежность Крыма.
«Исправлено: удалена карта с ошибками», — говорится в примечании к публикации.
Ранее СМИ обратили внимание, что в материале агентства о роли выборов в экономике развивающихся стран Крым не обозначен как российская территория, подчеркивает Газета.ру.
При этом украинская сторона потребовала от агентства «исправить» карту и закрасить полуостров в желтый цвет, которым обозначена на карте Украина.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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