Bloomberg удалило из публикации карту с Крымом по просьбе Украины

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Агентство Bloomberg удалило из своего материала карту, на которой не была указана территориальная принадлежность Крыма.

«Исправлено: удалена карта с ошибками», — говорится в примечании к публикации.

Ранее СМИ обратили внимание, что в материале агентства о роли выборов в экономике развивающихся стран Крым не обозначен как российская территория, подчеркивает Газета.ру.

При этом украинская сторона потребовала от агентства «исправить» карту и закрасить полуостров в желтый цвет, которым обозначена на карте Украина.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.