Как отреагировала жена болельщика на его поцелуй с журналисткой Deutsche Welle?

Фото из открытых источников

Российский болельщик Руслан Камолов, который четырнадцатого июня внезапно поцеловал работавшую на улице Москвы ведущую прямого эфира немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle Жюльет Гонсалес Теран, поступил так из-за переполнявших его эмоций и не имел плохих намерений. Камолов извинился за свой поступок, однако ведущая все еще считает, что стала жертвой домогательства.

Руслан объяснил свои мотивы в беседе с представителями Федерального агентства новостей. Футбольный болельщик уверяет, что действовал спонтанно, то есть не хотел ничего плохого, когда подошел к Жюльет Гонсалес Теран, поцеловал ее в щеку, коснулся груди ведущей и прокричал: "Россия чемпион!".

"Я и не понял, что задел рукой ее грудь — этот момент я увидел уже на видео, которое мне прислал друг из Германии. Я хотел взять ее за плечи, но, видимо, немного промахнулся", — говорит болельщик.

Который своими действиями спровоцировал целый масштабный скандал — журналистка заявила, что стала жертвой домогательства. Для того, чтобы загладить свою вину, Камолов пришел в офис DW и извинился, но это не помогло — западные СМИ продолжают настаивать на факте домогательства, которого, по словам болельщика, не было. Гражданская супруга Руслана, как он отметил, отнеслась к происшествию нормально — сперва она удивилась, но все же восприняла это как шутку.