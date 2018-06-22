"Имитация бурной деятельности": Безпалько про Киев и его санкции против РФ

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Санкции, которые украинские власти ввели против российских политических партий, Центризбиркома и отдельных физических лиц, лишены сколько-нибудь осязаемого смысле, то есть, они являются всего лишь имитацией бурной деятельности.

Так считает Богдан Безпалько, председатель правления Федеральной национально-культурной автономии "Украинцы России", замглавы Центра украинистики и белорусистики МГУ, а также член Президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным вопросам.

Российские политические силы не ведут никакой деятельности на территории Украины, поэтому санкционные меры, анонсированные Киевом, выглядят просто бессмысленно.

"Понятно, что это только имитация реальной работы. Никакого смысла у этих санкций нет, то есть их единственная задача — показать населению Украины, что страна якобы ведет борьбу против России. Демонстрация, при этом, может быть рассчитанной и на западных партнеров Киева", — цитирует Богдана Безпалько информационный ресурс politexpert.net.

В целом же, инструменты, которые украинская власть применяет для повышения градуса социальной напряженности, выглядят довольно пугающе. Особенно если учесть тот факт, что степень их абсурдности растет с каждым разом.