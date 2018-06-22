Пятница 22 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Киев приближает визовый режим с Россией

Киев приближает визовый режим с Россией

Пятница, 22 Июня 2018 11:39
Киев приближает визовый режим с Россией Фото из открытых источников

Новые антироссийские санкции, анонсированные Киевом, свидетельствуют о приближении визового режима между Украиной и Россией — заявил Никита Данюк из Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, прокомментировавший очередные бессмысленные действия украинского руководства в беседе с представителями федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня".

 

Новый пакет направленных против России санкций, напомним, касается российских политических партий, Центральной избирательной комиссии РФ, а также некоторых физических лиц.

 

Под украинские санкции попали, в частности, партии "Единая Россия", "Родина", ЛДПР, КПФР и некоторые другие, а также бизнесмены Борис, Аркадий, Роман и Лилия Ротенберги, начальник ЦИК Элла Памфилова, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, и еще целый ряд физлиц.

 

Санкции подразумевают, например, блокировку активов на территории Украины.

 

Комментируя введенные украинской властью меры, Данюк отмечает, что теперь Киеву остается только добавить в санкционные списки вообще всех жителей России. Или ввести визовый режим с РФ. Этот шаг, кстати, судя по всему станет реальностью уже совсем скоро.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Украина
Главное за сутки
Минобороны опубликовало уникальные документы начала Великой Отечественной войны Минобороны опубликовало уникальные документы начала Великой Отечественной войны Министерство обороны России в День памяти и скорби опубликовало на своем сайте цифровые копии рассекреченных документов начала Великой Отечественной войны. В их числе первые директивы, приказы, наградные листы и трофейная…
Порошенко ввел санкции против политических партий России Порошенко ввел санкции против политических партий России Украина в очередной раз расширила санкционные списки в отношении физических лиц и организаций из России. Президент страны Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о внесении изменений в…
Еврогруппа утвердила завершение программы макрофинансовой помощи Греции Еврогруппа утвердила завершение программы макрофинансовой помощи Греции Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) достигли соглашения об условиях выхода Греции из программы финансовой помощи, среди них снижение долговой нагрузки на Грецию, передает Газета.ру. «Соглашение по Греции достигнуто», — сообщил…

Читайте также
Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ Существующая в Латвии Комиссия по научному исследованию деятельности КГБ СССР прекратила свою работу и порекомендовала правительству опубликовать архивы, представляющие собой предмет исследования комиссии. Но латвийские власти не собирается публиковать эти…
США готовятся к третьей мировой войне? США готовятся к третьей мировой войне? Отказываясь от своей части обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, Соединенные Штаты Америки идут на усиление градуса и без того опасной конфронтации с Россией. Это, как…
Необъявленная война: Как Россия победила НАТО Необъявленная война: Как Россия победила НАТО В то время, как самые патриотически настроенные российские военные эксперты только рассуждают о гипотетической победе над НАТО, некоторые западные специалисты воспринимают поражение Североатлантического Альянса в качестве уже давно свершившегося факта.…
Политический конфликт в Германии приобретает серьезные масштабы Политический конфликт в Германии приобретает серьезные масштабы В Германии назревает серьезный конфликт в рядах политических элит. Глава Христианско-социального союза, а по совместительству министр внутренних дел, Хорст Зеехофер обещает пойти против воли немецкого канцлера Ангелы Меркель. В первую…
Фото
Водопад Бигар или еще одна причина посетить Румынию Водопад Бигар или еще одна причина посетить Румынию

В заповеднике на юго-западе Румынии, между городами Анина и Решица, находится один из самых любопытн...

Видео

 

ЧМ-2018: Россия Египет. Самые важные моменты

Опрос

Кого вы считаете фаворитом ЧМ по футболу?

 

Анекдот дня

Похоже, скоро на АЗС, чтобы скрыть подорожание, начнут писать цену за 0,95 или 0,9 литра бензина.

Еще »
Самые популярные материалы
Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ
США готовятся к третьей мировой войне? США готовятся к третьей мировой войне?
Какую ловушку приготовили США для России в Сирии? Какую ловушку приготовили США для России в Сирии?
Необъявленная война: Как Россия победила НАТО Необъявленная война: Как Россия победила НАТО
Политический конфликт в Германии приобретает серьезные масштабы Политический конфликт в Германии приобретает серьезные масштабы
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.