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Новые антироссийские санкции, анонсированные Киевом, свидетельствуют о приближении визового режима между Украиной и Россией — заявил Никита Данюк из Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, прокомментировавший очередные бессмысленные действия украинского руководства в беседе с представителями федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня".

Новый пакет направленных против России санкций, напомним, касается российских политических партий, Центральной избирательной комиссии РФ, а также некоторых физических лиц.

Под украинские санкции попали, в частности, партии "Единая Россия", "Родина", ЛДПР, КПФР и некоторые другие, а также бизнесмены Борис, Аркадий, Роман и Лилия Ротенберги, начальник ЦИК Элла Памфилова, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, и еще целый ряд физлиц.

Санкции подразумевают, например, блокировку активов на территории Украины.

Комментируя введенные украинской властью меры, Данюк отмечает, что теперь Киеву остается только добавить в санкционные списки вообще всех жителей России. Или ввести визовый режим с РФ. Этот шаг, кстати, судя по всему станет реальностью уже совсем скоро.