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Петросян прокомментировал озлобленность Кикабидзе на СССР

Четверг, 21 Июня 2018 11:54
Петросян прокомментировал озлобленность Кикабидзе на СССР Фото из открытых источников

Популярный грузинский актер и исполнитель Вахтанг Кикабидзе дал интервью немецкому изданию Deutsche Welle, в котором рассказал об ужасах жизни в СССР, а также о своей радости, спровоцированной распадом Советского Союза.

 

Жизнь в СССР была столь невыносимо ужасной, что Вахтанг Кикабидзе погрузился в неподдельную эйфорию, когда узнал, что Союза больше нет.

 

"Так обрадовался, что накрыл стол, позвал ребят, все напились от радости, рассказывали какие-то истории, связанные со всем этим. Понятно, что если бы СССР не распался, то никто бы и рта не открыл. Конечно, распад СССР стал шоком, но все уже, в общем-то, осознавали, что это должно было случиться", — заявил Кикабидзе.

 

Комментируя слова любимца советской публики, писатель-юморист Евгений Петросян отметил, что подобные заявления никак не красят Кикабидзе.

 

"Очень жаль, что Вахтанг Константинович стал таким озлобленным на старости лет. Он сделал большой вклад в советскую культуру, а теперь просто перечеркнул сам себя, это очень прискорбно", — приводит комментарий Петросяна Федеральное агентство новостей.

 

Коллега Кикабидзе Лев Лещенко в свою очередь отметил, что подобные заявления грузинский певец и актер делал еще сразу же после распада СССР, так что ничего нового не прозвучало.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости СССР
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