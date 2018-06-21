Четверг 21 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Поможет ли сближение с Россией позициям Трампа?

Поможет ли сближение с Россией позициям Трампа?

Четверг, 21 Июня 2018 11:26
Поможет ли сближение с Россией позициям Трампа? Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп в очередной раз объявил о необходимости сближения с Россией, однако выглядят слова американского лидера, учитывая существующий опыт, не очень убедительно.

 

Для того, чтобы начать реальное сближение с РФ, Трампу нужно сконцентрироваться на приобретении поддержки со стороны электората, а также подавить политическое сопротивление. Обе задачи, по словам Владимира Оленченко из Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, являются достаточно комплексными.

 

"Говоря о России, президент США обращается в первую очередь к американской аудитории, то есть, все его слова следует пропускать сквозь призму политических процессов, протекающих в Америке. Один из ключевых процессов здесь — это непрекращающиеся разборки, в которых участвуют демократы и республиканцы. В этом свете диалог с Москвой мог бы помочь Трампу возвысится над своими политическими оппонентами", — цитирует эксперта федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

 

В целом очевидно, что Трамп не планирует отказываться от намерения сблизиться с Москвой, однако позволят ли этому сценарию стать реальным оппоненты президента — покажет время.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Трамп
Главное за сутки
Лондон обеспокоен возможностью встречи Путина и Трампа до саммита НАТО Лондон обеспокоен возможностью встречи Путина и Трампа до саммита НАТО Лондон встревожен возможностью встречи в июле президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, особенно если она состоится раньше саммита НАТО и визита главы американской администрации в Великобританию. Об…
В Колумбии погиб российский музыкант и шоумен В Колумбии погиб российский музыкант и шоумен Посольство России в Колумбии подтвердило информацию о гибели российского ведущего Андрея Бородина в Колумбии. "В мае этого года его тело было обнаружено в запертом номере в отеле Медельина. По данным…
Сборные России и Уругвая досрочно вышли в плей-офф ЧМ-2018 Сборные России и Уругвая досрочно вышли в плей-офф ЧМ-2018 Сборная Уругвая обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 1:0 в матче второго круга группового этапа на чемпионате мира по футболу. Единственный гол на 23-й минуте забил нападающий Луис Суарес, сообщает …

Читайте также
Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Постоянно усиливающиеся антироссийские санкции, вводимые Вашингтоном, не нанесли сколько-нибудь ощутимого удара по экономике РФ, зато ударили по так называемой "пятой колонне" — часть российского общества, которая называет себя либеральной общественностью,…
Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ Существующая в Латвии Комиссия по научному исследованию деятельности КГБ СССР прекратила свою работу и порекомендовала правительству опубликовать архивы, представляющие собой предмет исследования комиссии. Но латвийские власти не собирается публиковать эти…
США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой Америка в очередной раз показала, что заключаемые ею договора не стоят бумаги, на которой написаны. В особенности - если касаются чьей-либо "безопасности" или "неприкосновенности". На сей раз смачную плюху получили…
США готовятся к третьей мировой войне? США готовятся к третьей мировой войне? Отказываясь от своей части обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, Соединенные Штаты Америки идут на усиление градуса и без того опасной конфронтации с Россией. Это, как…
Фото
Тристан-да-Кунья - самое отдаленное населенное место в мире Тристан-да-Кунья - самое отдаленное населенное место в мире

Расположенный в 2161 км от острова Святой Елены и в 2816 км от ближайшего материка мыса Доброй Надеж...

Видео

 

ЧМ-2018: Россия Египет. Самые важные моменты

Опрос

Кого вы считаете фаворитом ЧМ по футболу?

 

Анекдот дня

Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине.

Еще »
Самые популярные материалы
Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России
Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ
США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой
США готовятся к третьей мировой войне? США готовятся к третьей мировой войне?
Необъявленная война: Как Россия победила НАТО Необъявленная война: Как Россия победила НАТО
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.