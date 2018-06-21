Поможет ли сближение с Россией позициям Трампа?

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Президент США Дональд Трамп в очередной раз объявил о необходимости сближения с Россией, однако выглядят слова американского лидера, учитывая существующий опыт, не очень убедительно.

Для того, чтобы начать реальное сближение с РФ, Трампу нужно сконцентрироваться на приобретении поддержки со стороны электората, а также подавить политическое сопротивление. Обе задачи, по словам Владимира Оленченко из Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, являются достаточно комплексными.

"Говоря о России, президент США обращается в первую очередь к американской аудитории, то есть, все его слова следует пропускать сквозь призму политических процессов, протекающих в Америке. Один из ключевых процессов здесь — это непрекращающиеся разборки, в которых участвуют демократы и республиканцы. В этом свете диалог с Москвой мог бы помочь Трампу возвысится над своими политическими оппонентами", — цитирует эксперта федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

В целом очевидно, что Трамп не планирует отказываться от намерения сблизиться с Москвой, однако позволят ли этому сценарию стать реальным оппоненты президента — покажет время.