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Эксперты оценили работу Собянина на посту мэра Москвы

Четверг, 21 Июня 2018 10:36
Эксперты оценили работу Собянина на посту мэра Москвы Фото из открытых источников

Сегодня, двадцать первого июня, столичный городской голова Сергей Собянин празднует юбилей — мэру Москвы исполнилось шестьдесят лет. О том, как к деятельности Собянина на посту градоначальника относятся москвичи, пишет издание politexpert.net

 

К своим шестидесяти годам Собянин может похвастаться весьма значительным управленческим стажем — еще бы, ведь свой первый город (Когалым) Собянин возглавил в далеком уже 1991 году. Если проанализировать трудовой опыт мэра Москвы, то можно отметить, что он успел побыть главой парламента Ханты-Мансийского округа, членом Совета Федерации, а также начальником Тюменской области и главой Администрацией президента и аппарата правительства России.

 

В общем, список, как видим, более чем внушительный. Именно поэтому деятельность Собянина на посту столичного мэра является столь профессиональной.

 

"Собянин — это практически эталонный "крепкий хозяйственник", который толково развивает город, строит дороги, а также соблюдает грамотный баланс между развитием города и сохранением его культурного наследия. Особенно поражают темпы, которыми Собянин развивает московскую подземку — станции метро, которые планировались десятилетиями, сейчас реально строятся", — говорят эксперты, оценивая деятельность мэра.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Собянин
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