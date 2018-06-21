Лондон обеспокоен возможностью встречи Путина и Трампа до саммита НАТО

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Лондон встревожен возможностью встречи в июле президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, особенно если она состоится раньше саммита НАТО и визита главы американской администрации в Великобританию.

Об этом сообщила в четверг газета The Times со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в британском правительстве и западный дипломатический источник.

"Не ясно, состоится ли эта встреча до [саммита] НАТО и визита [Трампа] в Великобританию или после. Безусловно, для нас было бы лучше, если бы это было после", - приводит издание слова источника в Уайтхолле. "Это придает иную динамику и без того колоритной неделе", - добавил он.

The Times пишет, что основная обеспокоенность Лондона в свете возможной встречи лидеров РФ и Соединенных Штатов заключается в том, что она может негативно отразиться на приверженности Трампа общим целям НАТО и на результатах его поездки в Великобританию, которая намечена на 13 июля. "Все встревожены тем, что происходит, боятся за будущее [Североатлантического] альянса", - сказал источник газеты в британском правительстве. Отмечается, что местом для проведения встречи с большой степенью вероятности рассматривается штаб-квартира ОБСЕ в Вене, пишет ТАСС.

Западный дипломатический источник сообщил изданию, что подобная встреча в преддверии саммита НАТО, намеченного на 11-12 июля в Брюсселе, может вызвать "смятение и обеспокоенность". "Это будет очень негативное событие", - отметил он.

В этой связи The Times напоминает, что в начале июня Трамп предложил вернуть Россию в "Большую восьмерку", откуда она была исключена в 2014 году после событий вокруг Крыма. Это заявление американского президента нарушило планы британского премьер-министра Терезы Мэй добиться международной изоляции РФ в ответ на инцидент в Солсбери, где в начале марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия (Лондон считает Москву ответственной за это, РФ категорически отвергает обвинения). Газета также указывает на то, что Трамп увязал вопрос финансирования НАТО с торговыми спорами с ЕС и подверг особой критике позицию Германии.

В субботу газета The Washington Post со ссылкой на "представителя администрации США высокого ранга и двух дипломатов" сообщила, что Трамп, как ожидается, проведет встречу с Путиным в июле в Европе, где американский лидер будет находиться для участия в саммите НАТО. После телефонного разговора президентов 20 марта главам внешнеполитических ведомств России и США было поручено проработать вопрос о встрече лидеров, при этом 4 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что конкретная подготовка саммита пока не ведется.