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Украинский президент Петр Порошенко прикладывает все возможные усилия для того, чтобы война в Донбассе не прекращалась — для этого "президент войны" проталкивает все новые и новые милитаристические законы.

Порошенко, в частности, повысил возраст приема в военные учебные заведения (куда теперь отправятся бывшие АТОшники), поднял максимальный возраст для военнослужащих женщин, а также разрешил украинцам, у которых есть проблемы со здоровьем, служить в ВСУ. В общем, сделал все для того, чтобы поднять мотивацию граждан к военной службе, а также повысить мобилизационный ресурс.

"Очевидно, что Украина все в большей степени превращается в милитаризированную страну, а Порошенко не видит себя в какой-то другой роли кроме ее диктатора. И это, как не стоит забывать, человек, который в рамках своей предвыборной программы обещал покончить с войной за несколько дней. Украинцев, выбравших его в качестве президента, очень жестоко и цинично обманули", — цитирует Федеральное агентство новостей Олега Царева, бывшего депутата украинской Верховной рады.

Война, по словам Царева, является выгодной для Порошенко, так как она, несмотря ни на что, способствует росту его политического рейтинга. Соответственно, если война в Донбассе закончится, то и президентство Порошенко быстро сойдет на нет.