Названы последствия для ООН после выхода США из Совета по правам человека

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Соединенные Штаты Америки объявили о выходе из Совета по правам человека Организации Объединенных Наций — этот факт, как сообщает информационный портал politexpert.net, имеет непосредственное отношение к союзнику США Израилю, который активно критикует этот комитет в частности и ООН в целом.

Вашингтон, как известно, состоит далеко не во всех комитетах ООН, поэтому ничего страшного, в общем-то, не произошло. Особенно если оценивать ситуацию с позиций международного сотрудничества, для которого это событие не играет сколько-нибудь существенной роли.

"Членство в той или иной структуре ООН подразумевает не только активное участие, но и финансовые обязательства. Штаты же никаким образом не участвовали в работе Комитета по правам человека, поэтому ничего важного не произошло", — говорит Юрий Рогулев, заместитель заведующего кафедрой новой и новейшей истории стран Европы и Америки МГУ.

По словам Рогулева, решение США покинуть комитет никак не повлияет на международное сотрудничество. То есть, единственное реальное последствие от выхода США из этой структуры ООН — некоторое сокращение финансирования комитета. Которое, впрочем, тоже не является критичным.