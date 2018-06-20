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Чемпионат мира 2018 меняет взгляд Британии на Россию

Среда, 20 Июня 2018 12:47
Чемпионат мира 2018 меняет взгляд Британии на Россию Фото из открытых источников

Чемпионат мира по футболу, который проходит сейчас в Российской Федерации, является очень важным мероприятием не только со спортивной или социальной, но и с политической точки зрения. Москва, соответственно, внимательно мониторит отзывы о ЧМ-2018, которые появляются в зарубежной прессе.

 

Об этом федеральному бизнес-агентству "Экономика сегодня" рассказал Дмитрий Журавлев, руководитель Института региональных проблем. По словам эксперта, чемпионат уже стал своеобразным триггером, по которому взгляды на Россию изменились, например, в Великобритании.

 

И действительно — британский таблоид The Guardian оценил уровень организации ЧМ-2018 как чрезвычайно высокий, отметив, что у британцев, которые побывали в России на спортивном празднике, останутся самые положительные воспоминания.

 

Столь высокая оценка именно со стороны Британии является особенно показательной — просто потому, что британцы активно критиковали саму идею проведения ЧМ в России, начиная с момента принятия соответствующего решения, то есть, с конца 2010-го года.

 

"Чемпионат, безусловно, стал отличным способом показать всему миру, что России в состоянии проводить мероприятия самого высокого уровня. Которые самым благоприятным образом отражаются на нашем международном имидже", — заключает Журавлев.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости ЧМ2018
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