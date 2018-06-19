Вторник 19 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Волонтеры штаба Сергея Собянина в столице выбрали себе форму

Волонтеры штаба Сергея Собянина в столице выбрали себе форму

Вторник, 19 Июня 2018 14:15
Волонтеры штаба Сергея Собянина в столице выбрали себе форму Фото из открытых источников

В Москве прошла презентация девяти видов формы для волонтеров избирательного штаба Сергея Собянина. Действующий градоначальник мегаполиса намерен принимать участие в сентябрьских выборах мэра, как самовыдвиженец. Об этом информируют РИА «Новости».

 

Волонтеры производили выбор формы через электронное голосование. В итоге, благодаря голосам 37% от числа принимавших участие в опросе волонтеров, была выбрана белая футболка с черными надписями «Драйв мегаполиса», «Крутые инновации» и пр.

 

Отметим, что в Москве будут выбирать нового градоначальника девятого сентября текущего года. Четвертого июня Мосгоризбирком запустил процесс приема документации для выдвижения кандидатов. Уже известно, что конкуренцию Сергею Собянину составят такие кандидаты, как лидер «Альянса Зеленых» Александр Закондырин, журналист Антон Красовский, «справоросс» Илья Свиридов и др. 

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Новости форма
Главное за сутки
Ким Чен Ын прилетел в Китай Ким Чен Ын прилетел в Китай Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Пекин, пишет РИА Новости. Операторы японской телекомпании Nihon Television Network сняли, как он спустился с борта правительственного самолета. Согласно информации портала Flightradar24, приземлившийся…
Посольство: У Вашингтона нет морального права обвинять РФ и требовать кого-то освободить Посольство: У Вашингтона нет морального права обвинять РФ и требовать кого-то освободить Власти США не имеют морального права обвинять РФ и требовать освобождения подследственных, подсудимых или осужденных в соответствии с российским законодательством за различные тяжкие преступления. Об этом говорится в распространенном в…
ЧМ-2018: Сборная Англии вырвала победу у Туниса в добавленное время ЧМ-2018: Сборная Англии вырвала победу у Туниса в добавленное время Сборная Англии обыграла команду Туниса в матче первого круга группового этапа чемпионата мира. Встреча состоялась в понедельник, 18 июня, в Волгограде и завершилась со счетом 2:1 в пользу родоначальников футбола.…

Читайте также
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину? Пока весь мир более или менее сдержанно рукоплещет "исторической" встрече лидеров США и КНДР и приходит в себя от шока после устроенного Дональдом Трампом шоу на саммите "большой семерки" (а…
США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой Америка в очередной раз показала, что заключаемые ею договора не стоят бумаги, на которой написаны. В особенности - если касаются чьей-либо "безопасности" или "неприкосновенности". На сей раз смачную плюху получили…
Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Постоянно усиливающиеся антироссийские санкции, вводимые Вашингтоном, не нанесли сколько-нибудь ощутимого удара по экономике РФ, зато ударили по так называемой "пятой колонне" — часть российского общества, которая называет себя либеральной общественностью,…
Необъявленная война: Как Россия победила НАТО Необъявленная война: Как Россия победила НАТО В то время, как самые патриотически настроенные российские военные эксперты только рассуждают о гипотетической победе над НАТО, некоторые западные специалисты воспринимают поражение Североатлантического Альянса в качестве уже давно свершившегося факта.…
Фото
Уран у нас под ногами: Природный ядерный реактор в Окло Уран у нас под ногами: Природный ядерный реактор в Окло

Многие люди думают, что ядерная энергетика является изобретением человечества, а некоторые даже счит...

Видео

 

Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 200

Опрос

Как вы оцениваете шансы российской сборной выйти из группы на ЧМ?

 

Анекдот дня

Метеорит, упавший в центр Сызрани, даже как-то украсил архитектуру города.

Еще »
Самые популярные материалы
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину?
США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой
Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России
Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение
Антироссийский меморандум в МС ООН - Украина готовит ловушку себе самой? Антироссийский меморандум в МС ООН - Украина готовит ловушку себе самой?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.