Волонтеры штаба Сергея Собянина в столице выбрали себе форму

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В Москве прошла презентация девяти видов формы для волонтеров избирательного штаба Сергея Собянина. Действующий градоначальник мегаполиса намерен принимать участие в сентябрьских выборах мэра, как самовыдвиженец. Об этом информируют РИА «Новости».

Волонтеры производили выбор формы через электронное голосование. В итоге, благодаря голосам 37% от числа принимавших участие в опросе волонтеров, была выбрана белая футболка с черными надписями «Драйв мегаполиса», «Крутые инновации» и пр.

Отметим, что в Москве будут выбирать нового градоначальника девятого сентября текущего года. Четвертого июня Мосгоризбирком запустил процесс приема документации для выдвижения кандидатов. Уже известно, что конкуренцию Сергею Собянину составят такие кандидаты, как лидер «Альянса Зеленых» Александр Закондырин, журналист Антон Красовский, «справоросс» Илья Свиридов и др.