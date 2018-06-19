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Военный бюджет США застанет Москву в боеготовности и накалит обстановку в ЕС

Вторник, 19 Июня 2018 12:21
Военный бюджет США застанет Москву в боеготовности и накалит обстановку в ЕС Фото из открытых источников

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, заключенный между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией, может остаться в прошлом — судя по военному бюджету США на 2019 год, Вашингтон готовится к выходу из соглашения. Это, как отмечают эксперты, не застанет Россию врасплох, однако накалит ситуацию в Европе.

 

По заявлениям американской стороны, Москва не выполняет условия договора о ликвидации РСМД, поэтому Вашингтону ничего не остается, кроме как выйти из соглашения. В действительности дела обстоят диаметрально противоположным образом — положения договора не выполняются Соединенными Штатами, а Россия придерживается документа в полном объеме.

 

"Установки Mk 41, которые США разместили в Румынии, могут оснащаться крылатыми ракетами "Томагавк", дальность которых составляет несколько тысяч километров. То есть, уже этот факт является прямым нарушением договора. Американцы говорят, что "Томагавков" в Румынии нет, но и не отрицают тот факт, что перепрограммировать Mk 41 под эти ракеты можно за несколько часов", — цитирует федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня" профессора МГУ Андрея Манойло.

 

Эксперт уверен, что США в любом случае выйдут из договора о ликвидации РСМД, однако Россия знает об этом и предпринимает соответствующие меры.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости РСМД
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