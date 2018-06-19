Олейник прокомментировал слова Кравчука о возврате Крыма

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Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что Российская Федерация добровольно вернет Крым, когда не сможет тратить колоссальные средства на его содержание. Слова Кравчука прокомментировал политик из Украины Владимир Олейник.

Кравчук, по данным Федерального агентства новостей, уверен, что затраты на содержание Крымского полуострова являются слишком неподъемными для России, поэтому Москва рано или поздно передаст Крым обратно Украине.

При этом, Кравчук не верит в сценарий, при котором крымчане добровольно попросятся обратно в Украину, когда в последней заметно повысится уровень жизни. Просто потому, что жить лучше украинцы, по мнению Кравчука, в обозримой перспективе не будут.

Комментируя заявления первого президента Незалежной, Владимир Олейник говорит, что Кравчук фундаментально ошибается.

"Он приводит в пример тот факт, что Крым был передан Украинской ССР в силу экономических факторов. И это правда, но не стоит забывать, что с пятидесятых годов прошлого века все сильно изменилось. Теперь снабжение полуострова осуществляется из материковой России, а не из Украины, поэтому ситуация совсем другая. Плюс, не стоит полагать, что крымчане, которые так добивались возвращения в Россию, снова захотят быть частью украинского государства", — отметил Олейник.