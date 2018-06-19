Как после окончания холодной войны Запад обманул Россию?

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Когда холодная война завершилась, Россия повернулась лицом к Западу, однако столкнулась с обманом и была в результате "окружена колючей проволокой". Такое заявление сделала накануне спикер Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Россия, как особенно подчеркнула Захарова, "открылась для Запада" не потому, что ее заставили сделать это, а исключительно добровольно, то есть, соответствующее решение было полностью осознанным выбором.

"Мы открылись для Запада в полной мере. И не потому, что потерпели поражение в холодной войне, а по собственной инициативе. Никто не вторгался на нашу территорию, просто на тот момент гонка вооружений уже всем надоела, и Горбачев хотел оставить ее в прошлом. Но открывшись для Запада, мы совершили ошибку, так как в итоге нашу страну обнесли колючей проволокой", — цитирует официального представителя внешнеполитического ведомства портал inforeactor.ru

Несмотря на то, что Запад обманул Россию после холодной войны, наша страна все еще заинтересована в укреплении экономических и культурных связей с западными державами. Однако этот процесс, к большому сожалению, осуществляется со значительными трудностями.