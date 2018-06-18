Украинские юристы проанализировали решение арбитража по газовому спору

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Апелляционный суд приостановил решение Стокгольмского арбитража о взыскании с "Газпрома" в пользу Украины двух с половиной миллиардов долларов. Этот факт, как считают украинские юристы, является весьма плохим знаком для Киева.

"Речь идет о том довольно редком случае, при котором апелляция смогла приостановить решение арбитражного суда. Это, очевидно, плохой знак, который говорит о том, что доказательства Газпрома стали серьезным аргументом для стокгольмских судей", — цитирует Федеральное агентство новостей старшего партнера юрфирмы "Ильяшев и Партнеры" Романа Марченко.

Тот факт, что решения по газовому спору с Россией принимаются не Печерским судом Киева или какой-нибудь подобной инстанцией, а Стокгольмским арбитражем, не оставляет украинской стороне никаких гарантий успеха — считает эксперт Валентин Землянский.

Решение Стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпром" должен был выплатить Киеву 2.56 миллиарда американских долларов в рамках газового спора, напомним, было приостановлено четырнадцатого июня судом округа Свеа в Швеции. Апелляционную инстанцию убедили доводы "Газпрома", согласно которым решение арбитража должно быть приостановлено.