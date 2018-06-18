Атаку Польши на "Северный поток-2" отразит молчание ЕС?

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Европейский союз, заинтересованный в реализации энергетического проекта "Северный поток - 2", вероятнее всего проигнорирует выдвинутое Польшей требование, направленное на заморозку строительства газопровода при помощи внесения изменений в газовую директиву ЕС.

Соответствующим мнением поделился с федеральным бизнес-агентством "Экономика сегодня" Владимир Брутер, эксперт из Международного института гуманитарно-политических исследований.

Варшава, как отмечает эксперт, требует у Брюсселя интенсификации работы, направленной на внесение изменений в газовую директиву. Это приведет к значительному усложнению реализации проекта "Северный поток - 2".

"Этим летом президентство в Евросоюзе перейдет к Австрии, поэтому в Польше делают упор на то, что Австрия не должна ставить свои интересы выше, чем интересы ЕС в целом, и, соответственно, должна проявить объективность в вопросе с коррекцией европейской газовой директивы", — говорит Брутер, добавляя, что новый президент ЕС скорее всего просто пропустит мимо ушей заявления Варшавы, так как они противоречат интересам бизнеса. Вот такое вот "единство" демонстрирует ЕС.