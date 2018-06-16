Суббота 16 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» В ПМР прокомментировали инициативу вывести российские войска из Приднестровья

В ПМР прокомментировали инициативу вывести российские войска из Приднестровья

Суббота, 16 Июня 2018 09:24
В ПМР прокомментировали инициативу вывести российские войска из Приднестровья Фото из открытых источников

Никакие решения о выводе российских войск из Приднестровья не могут приниматься без учета мнения Тирасполя, заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев.

 

В пятницу глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудор Ульяновский сообщил, что секретариат ООН зарегистрировал и рассмотрит 22 июня проект резолюции о выводе российских войск из Приднестровья.

 

"Никакие решения по поводу изменения формата миротворческой операции или выведения какой-то части этого миротворческого механизма не могут приниматься без учёта мнения и позиции народа Приднестровья. Мы категорически против любых действий, которые создают угрозу миру и безопасности на Днестре", — сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".

 

Он подчеркнул, что на территории Приднестровья, кроме миротворческих сил, нет иного военного контингента России, пишет РИА Новости. "Поэтому любые попытки заявлять о том, что Молдова поддерживает миротворческую операцию, но настаивает на выводе оперативной группы российских войск, просто необъективны. ОГРВ является частью функционирования единого механизма миротворческой операции, участвует в ротации миротворческих батальонов, – отметил глава МИД.

 

На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики расположена оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

 

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Приднестровье
Главное за сутки
Трамп назвал главу Еврокомиссии убийцей, а Париж - убежищем террористов Трамп назвал главу Еврокомиссии убийцей, а Париж - убежищем террористов Дональд Трамп в обращении с остальными участниками саммита G7 в Канаде вел себя грубо и вызывающе, несколько раз назвал председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера "жестоким убийцей", а президенту Франции Эмманюэлю Макрону…
В ПМР прокомментировали инициативу вывести российские войска из Приднестровья В ПМР прокомментировали инициативу вывести российские войска из Приднестровья Никакие решения о выводе российских войск из Приднестровья не могут приниматься без учета мнения Тирасполя, заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев. В пятницу глава министерства иностранных дел и европейской…
Роналду признан лучшим игроком матча Португалия—Испания Роналду признан лучшим игроком матча Португалия—Испания Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом матча группового этапа чемпионата мира-2018 в России с командой Испании, сообщается на официальном сайте ФИФА. Встреча группы В, состоявшаяся в Сочи, завершилась…

Читайте также
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину? Пока весь мир более или менее сдержанно рукоплещет "исторической" встрече лидеров США и КНДР и приходит в себя от шока после устроенного Дональдом Трампом шоу на саммите "большой семерки" (а…
Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Постоянно усиливающиеся антироссийские санкции, вводимые Вашингтоном, не нанесли сколько-нибудь ощутимого удара по экономике РФ, зато ударили по так называемой "пятой колонне" — часть российского общества, которая называет себя либеральной общественностью,…
Который из четверых — Климкин? Который из четверых — Климкин? Сначала мне казалось, что ответ очевиден. Тем более что за спинами министров стоят державные стяги. Но потом, когда я закрыл им головы черными прямоугольниками и поставил себя на ваше место,…
США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой Америка в очередной раз показала, что заключаемые ею договора не стоят бумаги, на которой написаны. В особенности - если касаются чьей-либо "безопасности" или "неприкосновенности". На сей раз смачную плюху получили…
Фото
Самое красивое место в Англии Самое красивое место в Англии

Спокойная красота этого типично английского пейзажа стоит в противоречии с его зловещей репутацией. ...

Видео

 

Все голы сборной России в матче с Саудовской Аравией 5-0

Опрос

Как вы оцениваете шансы российской сборной выйти из группы на ЧМ?

 

Анекдот дня

Если вы каждый месяц будете откладывать понемногу, то уже через год вы с удивлением обнаружите, как немного у вас накопилось.

Еще »
Самые популярные материалы
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину?
Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России
Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение
Антироссийский меморандум в МС ООН - Украина готовит ловушку себе самой? Антироссийский меморандум в МС ООН - Украина готовит ловушку себе самой?
Который из четверых — Климкин? Который из четверых — Климкин?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.