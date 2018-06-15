ЧМ-2018 в России стал катастрофой для властей Украины

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Чемпионат мира по футболу 2018 стал настоящим кошмаром для украинской власти — считает украинский политик Владимир Олейник, поделившийся мыслями на этот счет с Федеральным агентством новостей.

"Украина пребывает в своеобразной политической изоляции, что уже само по себе очень неприятно. Но тот факт, что Киеву не удалось использовать ЧМ-2018 для того, чтобы настроить украинцев и россиян друг против друга, стал совсем катастрофическим ударом для режима Порошенко", — цитирует ФАН Олейника.

Украинские власти, как отметил политик, были уверены в том, что Европа будет бойкотировать ЧМ-2018. Существовали, как поговаривают, даже какие-то неформальные договоренности на этот счет. Но теперь очевидно, что никакого бойкота не будет, поэтому руководство Незалежной оказалось в нелепом положении.

Ситуация усугубляется тем, что несмотря на все громкие заявления правительства, украинские телеканалы ведут трансляции чемпионата. Они просто вынуждены это делать, так как иначе им угрожают крупные штрафы со стороны Европейского вещательного союза. Соответственно, вчерашнюю игру смотрели все украинские болельщики. А для Киева это довольно болезненное поражение.