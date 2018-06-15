Пятница 15 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» ЧМ-2018 в России стал катастрофой для властей Украины

ЧМ-2018 в России стал катастрофой для властей Украины

Пятница, 15 Июня 2018 11:56
ЧМ-2018 в России стал катастрофой для властей Украины Фото из открытых источников

Чемпионат мира по футболу 2018 стал настоящим кошмаром для украинской власти — считает украинский политик Владимир Олейник, поделившийся мыслями на этот счет с Федеральным агентством новостей.

 

"Украина пребывает в своеобразной политической изоляции, что уже само по себе очень неприятно. Но тот факт, что Киеву не удалось использовать ЧМ-2018 для того, чтобы настроить украинцев и россиян друг против друга, стал совсем катастрофическим ударом для режима Порошенко", — цитирует ФАН Олейника.

 

Украинские власти, как отметил политик, были уверены в том, что Европа будет бойкотировать ЧМ-2018. Существовали, как поговаривают, даже какие-то неформальные договоренности на этот счет. Но теперь очевидно, что никакого бойкота не будет, поэтому руководство Незалежной оказалось в нелепом положении.

 

Ситуация усугубляется тем, что несмотря на все громкие заявления правительства, украинские телеканалы ведут трансляции чемпионата. Они просто вынуждены это делать, так как иначе им угрожают крупные штрафы со стороны Европейского вещательного союза. Соответственно, вчерашнюю игру смотрели все украинские болельщики. А для Киева это довольно болезненное поражение.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Украина
Главное за сутки
Страны ЕС единогласно поддержали введение пошлин против США Страны ЕС единогласно поддержали введение пошлин против США Страны-участницы Европейского союза (ЕС) во время заседания в Брюсселе единогласно поддержали введение импортных пошлин против США, сообщает Reuters со ссылкой на источник в ЕС. В агентстве добавили, что данные меры…
Трамп в беседе с лидерами G7 заявил, что Крым принадлежит России Трамп в беседе с лидерами G7 заявил, что Крым принадлежит России Президент США Дональд Трамп заявил лидерам "Большой семерки" (G7), что Крым принадлежит России, сообщает ресурс BuzzFeed News со ссылкой на дипломатический источник. Собеседник портала отметил, что Трамп считает Крым российским…
Россия призвала США рассекретить данные о веществе под названием «Новичок» Россия призвала США рассекретить данные о веществе под названием «Новичок» Посольство России в США отреагировало на утверждение Минобороны, что сирийская оппозиция при поддержке сил спецопераций США готовит провокацию с использованием отравляющих веществ. Об этом дипмиссия сообщила в своем Twitter-аккаунте. «Даже…

Читайте также
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину? Пока весь мир более или менее сдержанно рукоплещет "исторической" встрече лидеров США и КНДР и приходит в себя от шока после устроенного Дональдом Трампом шоу на саммите "большой семерки" (а…
Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге Mk.ru опубликовал статью: «Центробанк увидел в образе жизни молодежи угрозу для пенсионной системы», которая напомнила мне анекдот о старом царе, который учил молодого кузнеца держать свечку. «В ЦБ РФ увидели…
Который из четверых — Климкин? Который из четверых — Климкин? Сначала мне казалось, что ответ очевиден. Тем более что за спинами министров стоят державные стяги. Но потом, когда я закрыл им головы черными прямоугольниками и поставил себя на ваше место,…
Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Постоянно усиливающиеся антироссийские санкции, вводимые Вашингтоном, не нанесли сколько-нибудь ощутимого удара по экономике РФ, зато ударили по так называемой "пятой колонне" — часть российского общества, которая называет себя либеральной общественностью,…
Фото
Самое красивое место в Англии Самое красивое место в Англии

Спокойная красота этого типично английского пейзажа стоит в противоречии с его зловещей репутацией. ...

Видео

 

Все голы сборной России в матче с Саудовской Аравией 5-0

Опрос

Как вы оцениваете шансы российской сборной выйти из группы на ЧМ?

 

Анекдот дня

Россия - это страна, в которой всем интересно, почему яблоки дороже бананов, и никому не интересно, почему бананы дешевле яблок.

Еще »
Самые популярные материалы
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину?
Эксперты: Глобальное потепление приведет к исчезновению инопланетян Эксперты: Глобальное потепление приведет к исчезновению инопланетян
Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге
Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение
Антироссийский меморандум в МС ООН - Украина готовит ловушку себе самой? Антироссийский меморандум в МС ООН - Украина готовит ловушку себе самой?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Mediametrics
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.