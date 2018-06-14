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Путин получил личное послание от Ким Чен Ына

Четверг, 14 Июня 2018 16:54
Путин получил личное послание от Ким Чен Ына Фото из открытых источников

Председатель президиума Верховного народного собрания (ВНС) Северной Кореи Ким Ен Нам передал президенту России Владимиру Путину письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, пишет Газета.ру.

 

По данным агентства, Ким Ен Нам в ходе встречи с Путиным передал президенту России большой конверт с письмом от Ким Чен Ына.

 

Как отмечается, представитель КНДР также передал Путину «искренний привет» от лидера Северной Кореи.

 

Ранее сообщалось, что Путин подтвердил, что северокорейского лидера Ким Чен Ына ждут в России с визитом.

 

По его словам, можно и не приурочивать визит лидера КНДР в Россию к каким-либо международным событиям, детали можно согласовать по линии внешнеполитических ведомств.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Владимир Путин Ким Чен Ын
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