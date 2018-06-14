Четверг 14 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Бесятся от бессилия: Эксперт о словах Киева относительно последствий «Северного потока - 2»

Бесятся от бессилия: Эксперт о словах Киева относительно последствий «Северного потока - 2»

Четверг, 14 Июня 2018 10:36
Бесятся от бессилия: Эксперт о словах Киева относительно последствий «Северного потока - 2» Фото из открытых источников

Директор по развитию украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что проект газопровода "Северный поток - 2" противоречит европейским законодательным нормам и может спровоцировать необратимые последствия на глобальном газовом рынке. Слова Витренко прокомментировал Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

 

По данным Федерального агентства новостей, Юрий Витренко уверен, что "Северный поток - 2" серьезно нарушит конкурентные основы газового рынка ЕС, который в целом окажется под угрозой из-за какого-то гипотетического шантажа со стороны "Газпрома". Витренко, кроме того, очень недоволен позицией относительно "Северного потока - 2", продемонстрированной Германией.

 

"Очевидно, что Витренко несет откровенный бред. Но начать стоит с другого — в целом неясно, почему чиновник украинской государственной структуры вдруг начал волноваться о конкуренции на европейском рынке газа, а также делать какие-то пугающие прогнозы. В Германии и других странах ЕС нет квалифицированных аналитиков, которые занимаются соответствующими вопросами?", — говорит Безпалько.

 

Причина заявлений Витренко, по словам эксперта, очень простая — в Киеве боятся, что после запуска "Северного потока - 2" и "Турецкого потока", "украинская труба" останется не у дел. То есть, Украина не будет получать доход от транзита российского газа. Вот в Киеве и бесятся от бессилия.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости северный поток 2
Главное за сутки
Турция предложила России вместе производить С-500 Турция предложила России вместе производить С-500 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может поучаствовать в производстве российского ЗРК С-500. Об этом он сказал в интервью телеканалу 24 TV, пишет A Haber. По его словам,…
Дональд Трамп объяснил, почему Россию надо вернуть в G7 Дональд Трамп объяснил, почему Россию надо вернуть в G7 Почти четверть дискуссий на саммите "Большой семерки" в Канаде было посвящено России, поэтому лучше было бы вернуться к прежнему формату с участием Москвы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.…
Правительство РФ рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста Правительство РФ рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста Правительство в четверг на заседании рассмотрит законопроект, предполагающий внесение поправок в законодательство по вопросам назначения и выплаты пенсий, сообщает пресс-служба кабинета министров. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте…

Читайте также
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину? Пока весь мир более или менее сдержанно рукоплещет "исторической" встрече лидеров США и КНДР и приходит в себя от шока после устроенного Дональдом Трампом шоу на саммите "большой семерки" (а…
Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге Mk.ru опубликовал статью: «Центробанк увидел в образе жизни молодежи угрозу для пенсионной системы», которая напомнила мне анекдот о старом царе, который учил молодого кузнеца держать свечку. «В ЦБ РФ увидели…
"Прямая линия" Путина на перекрестках мира "Прямая линия" Путина на перекрестках мира Во время прямой линии президент Путин пригласил министров разделить вместе с ним ответственность за свою работу перед народом в прямом эфире и дал свои ответы на самые животрепещущие вопросы граждан…
Который из четверых — Климкин? Который из четверых — Климкин? Сначала мне казалось, что ответ очевиден. Тем более что за спинами министров стоят державные стяги. Но потом, когда я закрыл им головы черными прямоугольниками и поставил себя на ваше место,…
Интернет и СМИ
Фото
Синее или зеленое? Определяем цвет озера Луиз Синее или зеленое? Определяем цвет озера Луиз

Озеро Луиз, или Лейк-Луиз - это сине-зеленое ледниковое озеро в Национальном парке Банф, известное с...

Видео

 

"Небесная кара". В Подмосковье Ил-76 по ошибке сбросил 40 тонн воды на ДПС

Опрос

Как вы оцениваете шансы российской сборной выйти из группы на ЧМ?

 

Анекдот дня

Американские школьники с нетерпением ждут каникул.

Теперь никаких уроков и тебя не убьют в школе как минимум до осени.

Еще »
Самые популярные материалы
Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами" Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами"
Эксперты: Глобальное потепление приведет к исчезновению инопланетян Эксперты: Глобальное потепление приведет к исчезновению инопланетян
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину?
Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге
Как Порошенко торпедирует попытки США усилить ВМС Украины Как Порошенко торпедирует попытки США усилить ВМС Украины
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.