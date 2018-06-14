Бесятся от бессилия: Эксперт о словах Киева относительно последствий «Северного потока - 2»

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Директор по развитию украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что проект газопровода "Северный поток - 2" противоречит европейским законодательным нормам и может спровоцировать необратимые последствия на глобальном газовом рынке. Слова Витренко прокомментировал Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

По данным Федерального агентства новостей, Юрий Витренко уверен, что "Северный поток - 2" серьезно нарушит конкурентные основы газового рынка ЕС, который в целом окажется под угрозой из-за какого-то гипотетического шантажа со стороны "Газпрома". Витренко, кроме того, очень недоволен позицией относительно "Северного потока - 2", продемонстрированной Германией.

"Очевидно, что Витренко несет откровенный бред. Но начать стоит с другого — в целом неясно, почему чиновник украинской государственной структуры вдруг начал волноваться о конкуренции на европейском рынке газа, а также делать какие-то пугающие прогнозы. В Германии и других странах ЕС нет квалифицированных аналитиков, которые занимаются соответствующими вопросами?", — говорит Безпалько.

Причина заявлений Витренко, по словам эксперта, очень простая — в Киеве боятся, что после запуска "Северного потока - 2" и "Турецкого потока", "украинская труба" останется не у дел. То есть, Украина не будет получать доход от транзита российского газа. Вот в Киеве и бесятся от бессилия.