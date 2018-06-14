Дональд Трамп объяснил, почему Россию надо вернуть в G7

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Почти четверть дискуссий на саммите "Большой семерки" в Канаде было посвящено России, поэтому лучше было бы вернуться к прежнему формату с участием Москвы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Вы знаете, мы потратили примерно 25% нашего времени, разговаривая про Россию. И я подумал про себя, разве бы не было лучше, если бы они были здесь. Я не за Россию. Я за США. Вот вам пример. Если бы (президент России — ред.) Владимир Путин сидел со мной за столом вместе со всеми другими на ужине в Канаде… если бы он был там, я бы попросил его сделать вещи, которые лучше для мира и лучше для него", — сказал он.

"Поэтому, я считаю, что лучше общаться лично, чем разговаривать по телефону", — добавил Трамп, возложив ответственность за исключение России из G8 на своего предшественника Барака Обаму.

Инициатива Трампа и ответ России

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам своего пребывания на саммите "большой семерки" в Канаде заявил, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7. Также он отметил, что некоторые участники хотят вернуть Россию в состав объединения, пишет РИА Новости.

Владимир Путин, комментируя инициативу Трампа, отметил, что Россия не выходила из состава "Большой восьмерки" и пригласил лидеров стран-участников объединения в Москву. "Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям", — напомнил он на пресс-конференции в Китае.

Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь отметил, что Россия никогда не просилась назад в G7, и назвал "Большую двадцатку" более перспективным форматом многосторонней дипломатии.

Возвращение к G7

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году она сократилась до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.

Сергей Лавров тогда заявлял, что Москва не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва абсолютно удовлетворена форматом G20, который наиболее полно отражает расстановку сил и дает России максимальные возможности для раскрытия своего потенциала.