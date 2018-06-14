Четверг 14 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Дональд Трамп объяснил, почему Россию надо вернуть в G7

Дональд Трамп объяснил, почему Россию надо вернуть в G7

Четверг, 14 Июня 2018 08:26
Дональд Трамп объяснил, почему Россию надо вернуть в G7 Фото из открытых источников

Почти четверть дискуссий на саммите "Большой семерки" в Канаде было посвящено России, поэтому лучше было бы вернуться к прежнему формату с участием Москвы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

 

"Вы знаете, мы потратили примерно 25% нашего времени, разговаривая про Россию. И я подумал про себя, разве бы не было лучше, если бы они были здесь. Я не за Россию. Я за США. Вот вам пример. Если бы (президент России — ред.) Владимир Путин сидел со мной за столом вместе со всеми другими на ужине в Канаде… если бы он был там, я бы попросил его сделать вещи, которые лучше для мира и лучше для него", — сказал он.

 

"Поэтому, я считаю, что лучше общаться лично, чем разговаривать по телефону", — добавил Трамп, возложив ответственность за исключение России из G8 на своего предшественника Барака Обаму.

 

Инициатива Трампа и ответ России

 

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам своего пребывания на саммите "большой семерки" в Канаде заявил, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7. Также он отметил, что некоторые участники хотят вернуть Россию в состав объединения, пишет РИА Новости.

 

Владимир Путин, комментируя инициативу Трампа, отметил, что Россия не выходила из состава "Большой восьмерки" и пригласил лидеров стран-участников объединения в Москву. "Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям", — напомнил он на пресс-конференции в Китае.

 

Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь отметил, что Россия никогда не просилась назад в G7, и назвал "Большую двадцатку" более перспективным форматом многосторонней дипломатии.

 

Возвращение к G7

 

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году она сократилась до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.

 

Сергей Лавров тогда заявлял, что Москва не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва абсолютно удовлетворена форматом G20, который наиболее полно отражает расстановку сил и дает России максимальные возможности для раскрытия своего потенциала.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Дональд Трамп Россия
Главное за сутки
Турция предложила России вместе производить С-500 Турция предложила России вместе производить С-500 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может поучаствовать в производстве российского ЗРК С-500. Об этом он сказал в интервью телеканалу 24 TV, пишет A Haber. По его словам,…
Дональд Трамп объяснил, почему Россию надо вернуть в G7 Дональд Трамп объяснил, почему Россию надо вернуть в G7 Почти четверть дискуссий на саммите "Большой семерки" в Канаде было посвящено России, поэтому лучше было бы вернуться к прежнему формату с участием Москвы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.…
Правительство РФ рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста Правительство РФ рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста Правительство в четверг на заседании рассмотрит законопроект, предполагающий внесение поправок в законодательство по вопросам назначения и выплаты пенсий, сообщает пресс-служба кабинета министров. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте…

Читайте также
Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге Mk.ru опубликовал статью: «Центробанк увидел в образе жизни молодежи угрозу для пенсионной системы», которая напомнила мне анекдот о старом царе, который учил молодого кузнеца держать свечку. «В ЦБ РФ увидели…
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину? Пока весь мир более или менее сдержанно рукоплещет "исторической" встрече лидеров США и КНДР и приходит в себя от шока после устроенного Дональдом Трампом шоу на саммите "большой семерки" (а…
"Прямая линия" Путина на перекрестках мира "Прямая линия" Путина на перекрестках мира Во время прямой линии президент Путин пригласил министров разделить вместе с ним ответственность за свою работу перед народом в прямом эфире и дал свои ответы на самые животрепещущие вопросы граждан…
Который из четверых — Климкин? Который из четверых — Климкин? Сначала мне казалось, что ответ очевиден. Тем более что за спинами министров стоят державные стяги. Но потом, когда я закрыл им головы черными прямоугольниками и поставил себя на ваше место,…
Интернет и СМИ
Фото
Синее или зеленое? Определяем цвет озера Луиз Синее или зеленое? Определяем цвет озера Луиз

Озеро Луиз, или Лейк-Луиз - это сине-зеленое ледниковое озеро в Национальном парке Банф, известное с...

Видео

 

Трамп опубликовал видео, которым пугал и соблазнял Ким Чен Ына

Закадровый голос говорит, что среди живущих на Земле 7 млрд людей лишь немногие из них могут повлиять на ход истории. Цветными изображениями в ролике показываются достижения западных стран, а черно-белыми — пустые полки магазинов и запуски ракет.

«Сделает ли этот лидер выбор за развитие своей страны, в пользу того, чтобы быть частью мира, чтобы стать героем для своего народа?», — спрашивает закадровый голос.

Опрос

Как вы оцениваете шансы российской сборной выйти из группы на ЧМ?

 

Анекдот дня

Американские школьники с нетерпением ждут каникул.

Теперь никаких уроков и тебя не убьют в школе как минимум до осени.

Еще »
Самые популярные материалы
Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами" Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами"
Эксперты: Глобальное потепление приведет к исчезновению инопланетян Эксперты: Глобальное потепление приведет к исчезновению инопланетян
Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину?
Как Порошенко торпедирует попытки США усилить ВМС Украины Как Порошенко торпедирует попытки США усилить ВМС Украины
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.