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Встреча российского лидера Владимира Путина с президентом Руанды Полем Кагаме является началом всестороннего сотрудничества между странами — пишет информационный ресурс politexpert.net, по данным которого, одним из основных аспектов партнерства станет безопасность.

Руанда — это государство, представляющее собой одну из потенциальных "горячих точек", то есть гражданская война, которая продолжалась здесь в течение десятилетий, всегда может начаться с новой силой. В этом свете тема безопасности, на которой планируется построить международное сотрудничество, выглядит вполне логично.

Нынешнему главе Руанды удается сохранять относительное спокойствие, однако оно не должно создавать ложное ощущение безопасности — в Руанде действует огромное количество террористических и просто бандитских формирований, которые могут дестабилизировать ситуацию самым оперативным образом.

"Эффективность действий России, направленных на укрепление безопасности, является чрезвычайно высокой — в этом убедился весь мир на примере с Сирией. Именно поэтому в Руанде и инициировали сотрудничество с Москвой — они сделали вывод из ситуации в Сирии, поэтому приняли самое логичное и правильное решение", — заявил подполковник запаса Владимир Язиков, отметив, что Россия, очевидно, намеревается вернуть себе мощные позиции в Африке.